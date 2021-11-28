مياه برتقالية 🍊 تصميمي

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,135
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

اهلا وسهلا بكم ~

دائما في مجال دمج الصور التصميم يتناول دمج صور تربطها علاقة مع الطبيعة و تناسق الوانها ان شاء الله نكون وفقت فينقل فكرة التصميم والنجاح في تطبيقها
نخليكم مع التصميم و ملحقاته ...

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ملحقات التصميم المستعملة :

png-clipart-orange-orange-fruits-food-image-file-formats-thumbnail.png

Water.png


Water Splash.png


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البرنامج المستعمل :

PHOTOSHOP.png


مدة التصميم 20دقيقة إلى 25 د

مراحل التصميم

اولا نختار مقاس العمل 1920×1080
الدقة 300

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نختار تدرج لوني

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نسحب البرتقالة لمساحة العمل
ثم نفرغ النصف الثاني

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هنا استعملت الماء مكان لب البرتقالة

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+ تاثير الماء


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ضفنا السمكة و ظل البرتقال

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الخطوات بالتفصيل ساضع لكم رابط الفيديو في ركن الشروحات الخاص بالتصميم

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🍊.....التصميم ......🍊

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وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل



نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت

لا تنسو رأيكم 😉




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