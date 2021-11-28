مياه برتقالية 🍊 تصميمي

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 8,135
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
اهلا وسهلا بكم ~
دائما في مجال دمج الصور التصميم يتناول دمج صور تربطها علاقة مع الطبيعة و تناسق الوانها ان شاء الله نكون وفقت فينقل فكرة التصميم والنجاح في تطبيقها
نخليكم مع التصميم و ملحقاته ...
ملحقات التصميم المستعملة :
البرنامج المستعمل :
مدة التصميم 20دقيقة إلى 25 د
مراحل التصميم
اولا نختار مقاس العمل 1920×1080
الدقة 300
نختار تدرج لوني
نسحب البرتقالة لمساحة العمل
ثم نفرغ النصف الثاني
هنا استعملت الماء مكان لب البرتقالة
+ تاثير الماء
ضفنا السمكة و ظل البرتقال