مخاطر تكميم المعدة

samar saeed
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تكميم المعدة هو إجراء جراحي لفقدان الوزن. يتم إجراء هذا الإجراء عادةً بالمنظار ، والذي يتضمن إدخال أدوات دقيقة من خلال شقوق صغيرة متعددة في الجزء العلوي من البطن. أثناء إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار ، تتم إزالة ما يقرب من 80٪ من المعدة تاركًا جزءًا منها يشبه الأنبوب بحجم وشكل موزة.
إن تصغير حجم المعدة يحد من كمية الطعام التي يمكن أن يستهلكها الشخص. علاوة على ذلك ، يؤدي الإجراء إلى تغييرات هرمونية تساعد على إنقاص الوزن. تساعد هذه التغييرات الهرمونية نفسها أيضًا في تخفيف الحالات المرتبطة بزيادة الوزن ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.
لماذا هذا يحدث
يتم إجراء تكميم المعدة لمساعدتك على فقدان الوزن الزائد وتقليل مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بالوزن التي قد تهدد الحياة ، بما في ذلك:
مرض قلبي
ارتفاع ضغط الدم
عالي الدهون
توقف التنفس أثناء النوم
داء السكري من النوع 2
سكتة دماغية
سرطان
العقم
عادةً لا يتم إجراء عملية تكميم المعدة حتى تحاول إنقاص الوزن عن طريق تحسين نظامك الغذائي وعادات ممارسة الرياضة.
بشكل عام ، قد تكون جراحة تكميم المعدة خيارًا مناسبًا لك إذا:
إذا كان مؤشر كتلة جسمك 40 أو أكثر (سمنة).
إذا كان مؤشر كتلة جسمك من 35 إلى 39.9 (سمنة) ، ولديك أيضًا مشكلة صحية خطيرة تتعلق بالوزن ؛ مثل مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم الشرياني أو انقطاع النفس النومي الشديد. في بعض الحالات ، قد تكون مؤهلاً لأنواع معينة من جراحات إنقاص الوزن إذا كان مؤشر كتلة جسمك بين 30 و 34 ولديك مشاكل صحية خطيرة متعلقة بالوزن.
يجب أن تكون أيضًا على استعداد لإجراء تغييرات دائمة لقيادة نمط حياة أكثر صحة. قد يُطلب منك المشاركة في خطط متابعة طويلة الأجل تشمل مراقبة نظامك الغذائي ونمط حياتك وسلوكك وصحتك.
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المخاطر
كما هو الحال مع أي عملية جراحية كبرى ، تنطوي عملية تكميم المعدة على مخاطر صحية محتملة ، على المدى القصير والطويل.
يمكن أن تشمل المخاطر المرتبطة بجراحة تكميم المعدة ما يلي:
نزيف شديد
عدوى
رد فعل سلبي للتخدير
جلطات الدم
مشاكل في الرئة أو التنفس
تسربات من حافة قطع المعدة
يمكن أن تشمل المخاطر والمضاعفات طويلة المدى المرتبطة بجراحة تكميم المعدة ما يلي:
انسداد الجهاز الهضمي
حالات الفتق
ارتجاع معدي مريئي
نقص السكر في الدم
سوء التغذية
التقيؤ
المضاعفات المميتة لعملية تكميم المعدة نادرة جدًا.
إن تصغير حجم المعدة يحد من كمية الطعام التي يمكن أن يستهلكها الشخص. علاوة على ذلك ، يؤدي الإجراء إلى تغييرات هرمونية تساعد على إنقاص الوزن. تساعد هذه التغييرات الهرمونية نفسها أيضًا في تخفيف الحالات المرتبطة بزيادة الوزن ، مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب.
لماذا هذا يحدث
يتم إجراء تكميم المعدة لمساعدتك على فقدان الوزن الزائد وتقليل مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بالوزن التي قد تهدد الحياة ، بما في ذلك:
مرض قلبي
ارتفاع ضغط الدم
عالي الدهون
توقف التنفس أثناء النوم
داء السكري من النوع 2
سكتة دماغية
سرطان
العقم
عادةً لا يتم إجراء عملية تكميم المعدة حتى تحاول إنقاص الوزن عن طريق تحسين نظامك الغذائي وعادات ممارسة الرياضة.
بشكل عام ، قد تكون جراحة تكميم المعدة خيارًا مناسبًا لك إذا:
إذا كان مؤشر كتلة جسمك 40 أو أكثر (سمنة).
إذا كان مؤشر كتلة جسمك من 35 إلى 39.9 (سمنة) ، ولديك أيضًا مشكلة صحية خطيرة تتعلق بالوزن ؛ مثل مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم الشرياني أو انقطاع النفس النومي الشديد. في بعض الحالات ، قد تكون مؤهلاً لأنواع معينة من جراحات إنقاص الوزن إذا كان مؤشر كتلة جسمك بين 30 و 34 ولديك مشاكل صحية خطيرة متعلقة بالوزن.
يجب أن تكون أيضًا على استعداد لإجراء تغييرات دائمة لقيادة نمط حياة أكثر صحة. قد يُطلب منك المشاركة في خطط متابعة طويلة الأجل تشمل مراقبة نظامك الغذائي ونمط حياتك وسلوكك وصحتك.
اقرأ ايضا عن تحويل المسار المصغر
المخاطر
كما هو الحال مع أي عملية جراحية كبرى ، تنطوي عملية تكميم المعدة على مخاطر صحية محتملة ، على المدى القصير والطويل.
يمكن أن تشمل المخاطر المرتبطة بجراحة تكميم المعدة ما يلي:
نزيف شديد
عدوى
رد فعل سلبي للتخدير
جلطات الدم
مشاكل في الرئة أو التنفس
تسربات من حافة قطع المعدة
يمكن أن تشمل المخاطر والمضاعفات طويلة المدى المرتبطة بجراحة تكميم المعدة ما يلي:
انسداد الجهاز الهضمي
حالات الفتق
ارتجاع معدي مريئي
نقص السكر في الدم
سوء التغذية
التقيؤ
المضاعفات المميتة لعملية تكميم المعدة نادرة جدًا.