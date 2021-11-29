أفضل النصائح والوصفات

gamalo
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قلة من النساء يعرفن هذه الخدعة البسيطة التي تنظف الرحم وتقضي على الفطريات وتتخلص من الأورام الليفية.09/21/2021 صحة ، نصائح
تم استخدام هذه الحيلة البسيطة ذات التجربة أيضًا من قبل جداتنا. في هذا المقال ، نقدم علاجًا قديمًا مناسبًا تمامًا لصحة المرأة.
تعتمد غرفة البخار هذه على نباتات طبية فريدة من نوعها. سيسمح لك هذا الحمام بتنظيف الكوخ وإزالة السموم منه.
من المهم أن يتم العلاج بعد يوم أو يومين من انتهاء الدورة الشهرية. إذا كنت تشك أو كنت حاملاً ، فننصحك بعدم القيام بذلك.
يتمتع الحمام العشبي بقدرة علاجية قوية بشكل غير عادي وسيساعد في التخلص من العديد من المشكلات ، مثل:
♦ يوازن تدفق المهبل
يقلل من الالتهاب
♦ ينشط تدفق الدم
♦ ينظف أنسجة المهبل وأغشية الرحم
♦ يزيل السموم والميكروبات
♦ ينظم الدورة الشهرية
يعالج الالتهابات الفطرية والتكيسات المهبلية
♦ يعالج الورم العضلي للأم
وهذا ليس كل شيء! اكتشف تكوينها وتطبيقها.
يجب أن تستمر حمام البخار هذا من 20 إلى 45 دقيقة.
تحذير:
1. يجب ألا يكون المشروب ساخنًا جدًا
2. يجب ألا يكون المحلول قريبًا جدًا من المنطقة المبللة ،
فهذان الإجراءان سيساعدان في حمايتك من الحروق والتهيج.
الأعشاب التي يجب استخدامها في هذا الحمام:
لافندر
زعتر
كيس
عليك سوى اختيار واحد أو اثنين ، والتحقق بعناية لمعرفة ما إذا كان لديك حساسية من العشب.
كيف افعلها:المقادير:
4 لترات من الماء المصفى
1 كوب من الأعشاب المزروعة التي تختارها
ملحوظة. إذا كان لديك عشب طازج ، فاستخدم كوبين.
الطبخ:
اغلي الماء لمدة 2-3 دقائق. ثم يضاف العشب. بعد ذلك ، اتركه يفتح لمدة خمس دقائق ، مع تغطية الغطاء بغطاء.
م اسكب المحلول في المسك واجلس ليحصل على بخار الماء في الغرفة المبللة. لفي منشفة كبيرة أو بطانية حول خصرك للحفاظ على البخار لفترة أطول.
خذ حمام البخار لمدة 15-20 دقيقة ، وخلال هذه الفترة تمتص الأنسجة المهبلية الخصائص المفيدة للنبات.
قد تشعرين بالقليل من الترطيب أو خروج إفرازات من المهبل بعد تناول البخار ، لكن هذا أمر طبيعي ، خاصة عندما تكون هذه هي المرة الأولى.
كرر مرة أو مرتين لمدة 6-7 أيام. قبل استخدام نصيحة الطبيب.