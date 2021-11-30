الأعضاء الذين تميزوا شهر أكتوبر+نوفمبر

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
48,724
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتقدم بالشكر والعرفان للأعضاء الذين تميزوا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.

أفضل الأعضاء :

@إلياس
@زاهية بنت البحر
@بيسان بيبا
@اميرة المدائن

أفضل المشرفين:
@جليلوس

أفضل المواضيع:

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ضحية الشرف

بسم الله الرحمان الرحيم هذا ما أريد قوله و طرحه بدون مقدمات فتاة قتلت بتهمة الشرف و لم تعش حياتها حتى في تَرَفٍ و فتاة اخرى قد انتحرت لا ألومها على ما فعلت كل ما تسمعه هو الانتقادات فعاشت حياتها في معاناة لم يسمح لها بإكمال دراستها و لم ينتبه احد الى حالتها كان الناس امامها يمرون و لكنهم أبدا...
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@PRENNSEE89521


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الصحراء وانا

هنا حيث الخلوه لاحس ولا رس فقط ثغاء الغنم وبلبلة التيوس ، اترك المدينه لعلي احد السلوى وما ان اصل حتى اقرر العوده فلا رضينا بهذا ولا ذاك رضي بنا ، انظر لتلك الحمامة على باب غرفة العمال وهي ترفض الخروج بعدما اكل الكلب رفيقها وصديقها فقررت عدم الخروج كيف وهي لاعقل لها تتخذ قرار العزله حزنا على...
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@aljentel


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جرح المشاعر (حصري بقلمي وردة عمر) ...

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جرح المشاعر (حصري بقلمي وردة عمر) إن الإنسان في حياته كتلة مشاعر نابعة من القلب ،وتلك المشاعر تجعل الإنسان يشعر بالأحاسيس المختلفة في حياته، سواءا أكانت فرح أو حزن، ولعل شعور جرح القلب...
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@اميرة المدائن

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مياه برتقالية 🍊 تصميمي

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة...
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@Rayhan


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العائدون من الموت .....تفضلوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في موضوعي وأهلا بي معكم مجددا قد تستغربون عنوان موضوعيكيف لميت أن يعود ...لكن أن لم أقل أنه ميت الجسد ..بل ميت الروح كثيرا ما تواجهنا صعاب كثيرة ومشاكل وظروف ولا نصدق بعد فترة أننا تجاوزنا موت الروح وأننا عدنا من الموت لنعيش ونستمر ونخطئ ونقع...
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@ليليا مرام


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Life_style❣❣هينة و عظيمة عند الله.

تكون ماشي فالطريق و تلقى مورصو خبز🥐🥖🥞 ترفدو تحطو في جهة وين الناس ميعفسوش عليه' تبانلك حاجة صغيرة بزاف🙄🙄 ' مي عند ربي عظيمة.😍😍😍 كيفوت عليك متسول ترجعو فارغ اليدين و بابتسامة'😊😊😊 تبانلك حاجة تافهة'🙄🙄🙄 مي عظيمة عند ربي.🤩🤩🤩 كتخلي انسان مهموم يضحك من قلبو😂😂😂 تبانلك حاجة قليلة'😏😏😏 وعند ربي اجر...
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@Sanaya klara




بارك الله فيكم ننتظر منكم مزيدا من التألق في الشهر القادم.




مع تحيات طاقم الادارة

@الامين محمد
@السلطانة
 
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