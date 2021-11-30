الأعضاء الذين تميزوا شهر أكتوبر+نوفمبر

بسم الله الرحمان الرحيم هذا ما أريد قوله و طرحه بدون مقدمات فتاة قتلت بتهمة الشرف و لم تعش حياتها حتى في تَرَفٍ و فتاة اخرى قد انتحرت لا ألومها على ما فعلت كل ما تسمعه هو الانتقادات فعاشت حياتها في معاناة لم يسمح لها بإكمال دراستها و لم ينتبه احد الى حالتها كان الناس امامها يمرون و لكنهم أبدا...