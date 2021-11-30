الله الرحيم ،الكريم، الغفار ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وهل هناك بديل؟ تتردد باللجوء إلى الله بالدعاء بسبب معاصيك؟ وربما تخجل من طلب المغفرة بسبب ذلك ؟وهل لديك بديل عن الله؟ هل هناك حول وقوة في الحقيقة إلا حوله وقوته ؟هل هناك من يغفر الذنوب غيره؟ نعم العمل الصالح يزيد فرص إحابة الدعاء ،لكنه ليس شرطا حتميا ،وقد يجيب دعوة الكافر أحيانا فما بالك بالمسلم العاصي ،بل العاصي أحوج إلى اللجوء إلى الله من المطيع ،وكلنا أصحاب ذنوب، من هو الله في قلبك؟ ماهي صورتك الذهنية عن إلهك؟ كيف استشعارك لمعنى كلمة الله؟ هل تحبه حقا؟ هل تخافه حقا؟ هل تراه بتلك الصورة المخيفة انه الله الذي يعذب بالنار، فلذلك أن تعبده وتخافه حتى تبعد عن النار وتدخل الجنة، إذا كانت ت هذه قناعتك عن ربنا ،فقد حان الوقت لتنسف هذه القناعة المغلوطة الظالمة، حان الوقت لترى الله حقا الله هو،

النور، الرحمة، السلام، الجمال، العدل، الرأفة، العلم، جبار القلوب المنكسرة، العفو، الغفران، الخير، المحبة،الرحيم، الكريم، الود،

هل تعلم معنى كلمة رب ؟هو الذي يربي عباده بنعمه، هل تعرف عمق معنى الخوف من الله ؟أنك من شدة محبتك له تخشى وتخاف أن تأتي بأي ذنب حتى ولو كان متناهي في الصغر، لأن قدره وشأنه في قلبك عظيم ،هل تعلم انه يفرح ب توبتك وعودتك إليه، ويغفر لك كل الذنوب إلا أن تشرك به.