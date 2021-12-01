ليليا مرام
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السبام عليكم ورحمة الله وبركاته
ايببه وشعال عندي ما درتي بوليتيك ياه....زعمى زعمى بغبت نتوب ايا قلت بين توبة وتوبة نغلط وندير ملمة هنا نمشرو شوي....
واش راك تهدر .....ايه آسي اليوم راح نهدر مع هذوك العباد االي فكل محضر يحضر أي عفسة تقولهالو يجبدلك حكاية طويلة على مسلسل غوادالوبي (15678990 حلقة).... ارواحو تشوفو وقرل نفرح رجال هذي طبيعة ماهيش غير فيكم ياو تلقى ذيك اللي تخرط بلا عبر وحضرت فڨاع ديڨات وشاهد ما شافش حاحة وڨاع لا تڨولو غير نتوما صراحة ربي فينا ذو طبايع شينين
الفايدة تقعد مع جماعة وتلقى ذاك بنادم وتجبدو سوجي وينطلق احبس يا بنادم واش راك تهدر ... ياكلك خضر مالازمش تقولو واش راك تهدر ثورة صرت فال 54 امو مازاا ما تزوجت باباه ويا سلام وكان حاضر كيفاه ووينتا ووعلاه انا خاطيني شوفو مع والديه .....
زايد فال 2011 .....ويحكبلك عالارهاب وشافهم وحضر ودفن وهرب وما خافهمش وقلع البومبة اممممم جابلي ربي لوبية اللي ضربها عالعشا كان عندها تأثير كبير.... حادث صرا تاغيت وحدود مالي وببن جبال هقار نص ساعة يحكيلك حاى شوفور كيفاه عوج فولون ودوبلا ويحلف ةيتكتف ويخبط فالارض مهم بريسلي الكذب مهم نتوما أمنوه وصاي.....يرحم باباكم مكاش اللي يقولو واش راك تهدر
النسا ويا حلاوة النسا ويا لسانا المعسل فينا كلش مي نشهدو بالكذب نو ما فيناش غير شويتح ...علجية دابزت مع علاوة راجلها احنا ديجا ليلة من قبل كما عارفين ونعرفو سبل وننشرو ننشرو هاو باه نرونجوهم وكيفاه.....قاع ما نزوش لالاالا صرات حاجة نقولو صرات كما هي ااااه بلاك تجي وحدة وتقولي واش راكي تهدري ليليا لالالاا احنا غير نقولولطم سركم فبير وبير شربو منو قاع ناس
احكونا مواقف صراتلكم هاك طحتو فناس الكذب الكذب الخرطي حرڨ فالبوطي خرطي وجماعة تلقاها فايقتلو كذاب ويخرط مي يخلوه مسكين ....احولي احكولي اكبر كذاب قابلتوه ...
@الامين محمد ......واش راك تهدر يا راجل
ايببه وشعال عندي ما درتي بوليتيك ياه....زعمى زعمى بغبت نتوب ايا قلت بين توبة وتوبة نغلط وندير ملمة هنا نمشرو شوي....
واش راك تهدر .....ايه آسي اليوم راح نهدر مع هذوك العباد االي فكل محضر يحضر أي عفسة تقولهالو يجبدلك حكاية طويلة على مسلسل غوادالوبي (15678990 حلقة).... ارواحو تشوفو وقرل نفرح رجال هذي طبيعة ماهيش غير فيكم ياو تلقى ذيك اللي تخرط بلا عبر وحضرت فڨاع ديڨات وشاهد ما شافش حاحة وڨاع لا تڨولو غير نتوما صراحة ربي فينا ذو طبايع شينين
الفايدة تقعد مع جماعة وتلقى ذاك بنادم وتجبدو سوجي وينطلق احبس يا بنادم واش راك تهدر ... ياكلك خضر مالازمش تقولو واش راك تهدر ثورة صرت فال 54 امو مازاا ما تزوجت باباه ويا سلام وكان حاضر كيفاه ووينتا ووعلاه انا خاطيني شوفو مع والديه .....
زايد فال 2011 .....ويحكبلك عالارهاب وشافهم وحضر ودفن وهرب وما خافهمش وقلع البومبة اممممم جابلي ربي لوبية اللي ضربها عالعشا كان عندها تأثير كبير.... حادث صرا تاغيت وحدود مالي وببن جبال هقار نص ساعة يحكيلك حاى شوفور كيفاه عوج فولون ودوبلا ويحلف ةيتكتف ويخبط فالارض مهم بريسلي الكذب مهم نتوما أمنوه وصاي.....يرحم باباكم مكاش اللي يقولو واش راك تهدر
النسا ويا حلاوة النسا ويا لسانا المعسل فينا كلش مي نشهدو بالكذب نو ما فيناش غير شويتح ...علجية دابزت مع علاوة راجلها احنا ديجا ليلة من قبل كما عارفين ونعرفو سبل وننشرو ننشرو هاو باه نرونجوهم وكيفاه.....قاع ما نزوش لالاالا صرات حاجة نقولو صرات كما هي ااااه بلاك تجي وحدة وتقولي واش راكي تهدري ليليا لالالاا احنا غير نقولولطم سركم فبير وبير شربو منو قاع ناس
احكونا مواقف صراتلكم هاك طحتو فناس الكذب الكذب الخرطي حرڨ فالبوطي خرطي وجماعة تلقاها فايقتلو كذاب ويخرط مي يخلوه مسكين ....احولي احكولي اكبر كذاب قابلتوه ...
@الامين محمد ......واش راك تهدر يا راجل