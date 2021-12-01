واش راك تهدر .....

هههههه يا الكحلوشة يا الكحلوشة

يا رآهم ياسر هاذا الحشراات

حنا عندنا راجل طول و عرض و بلا سبب يكذب عليك كذبة يخليك حائر و في القمر بلا عقل داير

مثلا يقولك اليوم صليت الصبح على الرابعة في الجامع و طلعت عليا الشمس في باتنة و شربت قهوتي في الجلفة و تغديت في تلمسان و شريت القضيان من فيااالار و رحت للدار قبل نص نهار

يعني سوبارمان و ما بعملهاش ههههه