لكم اعزائي

بيسان بيبا
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 15 نوفمبر 2021
- المشاركات
- 228
- النقاط
- 13
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
انت الذي تقرأ
السلام على هاتين العينين الجميلتين قد لا أعلم من أنت و لا كيف وصلت لقراءة كلماتي هذه أريدك أن تعلم أنك قوى و مميز و مختلف و إختلافك هو سر تميزك لا تحزن انت تستحق أن تكون سعيداو ناجحا لذلك عليك أن لاتستسلم
السلام على هاتين العينين الجميلتين قد لا أعلم من أنت و لا كيف وصلت لقراءة كلماتي هذه أريدك أن تعلم أنك قوى و مميز و مختلف و إختلافك هو سر تميزك لا تحزن انت تستحق أن تكون سعيداو ناجحا لذلك عليك أن لاتستسلم