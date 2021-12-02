لكم اعزائي

انت الذي تقرأ

السلام على هاتين العينين الجميلتين قد لا أعلم من أنت و لا كيف وصلت لقراءة كلماتي هذه أريدك أن تعلم أنك قوى و مميز و مختلف و إختلافك هو سر تميزك لا تحزن انت تستحق أن تكون سعيداو ناجحا لذلك عليك أن لاتستسلم