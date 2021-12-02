لكم اعزائي

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بيسان بيبا

بيسان بيبا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
15 نوفمبر 2021
المشاركات
228
النقاط
13
العمر
21
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
انت الذي تقرأ
السلام على هاتين العينين الجميلتين قد لا أعلم من أنت و لا كيف وصلت لقراءة كلماتي هذه أريدك أن تعلم أنك قوى و مميز و مختلف و إختلافك هو سر تميزك لا تحزن انت تستحق أن تكون سعيداو ناجحا لذلك عليك أن لاتستسلم
 
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