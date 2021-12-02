نحن لا نأكل مجاناً 💪 أعمال شاقة

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Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,160
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

اهلا وسهلا بكــــم ~

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ان شاء الله تكونوا استمتعتوا 😉
لا تنسو الإبتسامة 😊
دمتم....🌹
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,526
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
صور روعة و مضحكة في نفس الوقت خاص تلك القطة تغسل
بارك الله فيك اختي على الصور القيمة جعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,160
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال إلياس:
صور روعة و مضحكة في نفس الوقت خاص تلك القطة تغسل
بارك الله فيك اختي على الصور القيمة جعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
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هههه فعلا
بارك الله فيك
 
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