طريقة تخزين المخللات في شقة لا يوجد بها لوجيا أو مخزن

كيفية تخزين الخيار بشكل صحيح​

الفروق الدقيقة الخاصة​

في الشقة ، يمكنك أيضًا تخزين الجرار من المخللات الشهية بنجاح. تنصح المضيفات بإخفاء الجرار في خزانة مطبخ واسعة أو تحت عتبة النافذة أو حتى تحت السرير. https://ofigeno.ru/nikakogo-nashaty...voj-plity-ni-zapaha-ni-gryazi-ne-ostalos.html​

كيف تخزن الخيار بشكل صحيح؟ كل مضيفة تسأل هذا السؤال من وقت لآخر. بعد كل شيء ، تم إنفاق الكثير من الوقت والجهد للحصول على مخللات لذيذة. سيكون من المؤسف أن يحدث خطأ ما. إذن أين تضع كل تلك البنوك إذا لم يكن هناك قبو أو غرفة تخزين؟نعم ، من الأفضل الاحتفاظ بكل الفراغات في القبو. هناك درجة الحرارة المثلى والرطوبة والإضاءة. كل جرة لها مكانها الخاص على الرف.ولكن لا يمكن للجميع التباهي بقبو أو قبو مجهز بشكل مريح لتخزين المخللات المختلفة. ثم يجب حل السؤال مع التقلبات بطريقة مختلفة.ليس كل شخص لديه قبو أو قبو خاص به (خاصة لأصحاب الشقق) ، ولكن ماذا عن غرفة تخزين صغيرة أو لوجيا؟ يمكن ترتيب هذه الزاوية المدمجة بحيث تناسب جميع برطمانات المخللات والمربى.بالطبع ، من الأفضل القيام بذلك مسبقًا. تأكد من وجود تهوية مناسبة ورفوف موثوقة للبرطمانات في مثل هذا المكان. سيسمح لك ذلك بالحفاظ على جميع قطع العمل لفترة أطول.لأمر متروك لك. الشيء الرئيسي هو وضع العلب بحيث لا تتداخل مع أي شخص وتكون في مكان مظلم.يمكن أن يتسبب الضوء الساطع في فقدان الخيار الموجود في البرطمانات نكهته. ومثل هذا التطور لن يعيش طويلا. على سبيل المثال ، إذا كان من الممكن تخزين برطمانات الخيار في القبو لمدة عامين تقريبًا ، فإن المنتج الذي ظل في الشمس لفترة طويلة سيتدهور بسرعة كبيرة.يمكن أيضًا أن تنقذ الشرفة الموقف ، ولكن تأكد من الحفاظ على درجة الحرارة المثلى هناك حتى في فصل الشتاء.إذا انخفضت درجة الحرارة إلى 5 درجات تحت الصفر ، فقد يكون هذا ضارًا للغاية للمخللات. لا تدع عملك وكل قطع العمل تفسد.يجب إغلاق جميع قطع العمل بإحكام. هذا ينطبق على كل من الخيار المخلل في الجرار وخيار البرميل. من غير المرجح أن يقف الخيار من البرميل ، على الرغم من كونه لذيذًا جدًا ، لفترة كافية في الشقة.احتفظ بهذه اللذيذة فقط في محلول ملحي خاص بها ، وأغلق الغطاء بإحكام. قبل الاستخدام ، يجب غسل هذا الخيار. واحرص على عدم إرسال منتج إلى الطاولة بدأ بالفعل في التدهور. من الأفضل عدم المخاطرة بصحة عائلتك.يمكن أيضًا تجميد الخيار. على سبيل المثال ، إذا لم يتبق الكثير منهم ، فمن المؤسف التخلص منها. ثم يجب شطف بقايا المخللات وتركها لتجف على منشفة.بعد ذلك ، يمكن تقطيع الخيار ، لأنه بعد التجميد لا يمكن استهلاكه إلا بعد المعالجة الحرارية. لكن لا تنزعج ، لأن هذا سبب وجيه لطهي مخلل لذيذ من هذا الخيار.علاوة على ذلك ، ضع في اعتبارك أن الخيار المقطوع يتم تخزينه أقل من أقاربهم جميعًا. تساهم هذه الطريقة في تمليح الخيار بشكل أسرع ، ولكنها تقصر أيضًا من مدة صلاحيتها. حاول أن تأكل تلك المخللات أولاً.كيف تخزن الخيار بشكل صحيح في الشقة؟ شارك بأسرارك الخاصة وخارقة الحياة مع مشتركينا. نتطلع إلى تعليقاتكم وقصصكم الشيقة والحيل المفيدة.