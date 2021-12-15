•.♥.•°رسائــــل ولكن .. بلا بريــــد °•.♥.•°

تمــــر بنا الحياة .. وترســم بلحظاتها خطوطاً

لأفكارنـــــا وآرائنا وقياساتنا للأمور ... فيختلف

تلقينا لهذه الخبرات من شخص لآخر .. فتقلب

الموازين حين ننشد عدلها .. وتعتدل ... حين لا يجدي

من ورائها شيئا..



•.♥.•°رســــالة ايمــــان °•.♥.•°

كي تطلب من شخص مالاً .. تأكد أولاً أنه يملك

ما تريد .. وبعد أن تتيقن من ذلك .. تباشر بالطلب

... فهل رفعت يديك لله يوماً بالدعاء .. وأنت متيقناً

أنه وحده من يملك لك قضاء حاجتك ؟؟ واليقين

لا يوازيه سوى الثقة التامة بقدرة الله على تحقيق

ما تريد.. وليس باعتقادات أن ما تريده قد يحصل

أو لا يحصل ... فما تلك بثقة ... ولا يقين.



•.♥.•°رســـالة حــــب °•.♥.•°

الحب .. هو الصفة الوحيدة التي تعطي للمرء

ملامح أخرى غير التي يحمل .. فتجعل لوهج

الحب في قلبه نور يضيء جنبات وجهه .. فتخجل

أمامه الأحقاد ... والضغينة.



°•.♥.•°رســـالة علــــم °•.♥.•°

المؤمن من يتعظ من تجارب غيره ..

فاجعل لسقطات الآخرين وهفواتهم كتاباً آخر

تقرأه ... فلا تسقط كما سقطوا.



°•.♥.•°رســــالة عشـــق °•.♥.•°

حين تعشق تأكد من أنه يبادلك المشاعر ..

و إلا أحمل متاع قلبك وأرحل... قبل ألا تجد

ذات يوم ... ما تحمله



°•.♥.•°رســـــالة صبــــر °•.♥.•°

لا تستبق الأحداث أبداً ... اصبر على وقح

القول ... فلربما تحمل كلماته من الصواب ما يخلق

منك إنساناً أجمل ... وحذار من الغوص في

حروف عاشق لم يكن عشقه إلا كلمات ...



°•.♥.•°رســـالة منطــــق °•.♥.•°

ابنِ آراءك عن الناس من واقع رؤيتك

أنت لهم ... لا كما يراها الاخرون .. فقد يعجبني

من يراه غيري غير جدير بالاعجاب .. فإن كنت

تملك القرار في اختيار ما تأكل ... فالعلاقات

الإنسانية أجدر بذلك القرار



°•.♥.•°رســــالة حنـــــان °•.♥.•°

ما أجمل أن تتشكل المرأة فتكون كل نساء

الأرض للرجل ... أماً في بكائه .. أختاً في شدته

.. صديقةً في ضيقه .. حبيبةً في هدوءه



•.♥.•°رســــالة لأخوتي وأخواتي الاعضاء °•.♥.•°

كل لحظة تجمعنا اليوم ... قد لا تتكرر غدا ...

فلنبقي الحب والأخوة رباط ود لا يقطعه

قول قاس أو ظن سيء ... ...​