انا

مملكة الاحزان انا

بلغت من العمر أربعين سنة

طفولة عشتها بلا تربية و لا حضن يدفيني و لا حنية يتيم بلا يتم

عندي والدين و إخوة لكن عشت في عزلة لوحدي و تعلمت لوحدي و دخلت مدرسة حفظ القران لوحدي و دخلت المدرسة لوحدي و تعلمت الابجديات لوحدي

ثن تركت الدراسة في الثانوية بسبب الفقر و الفاقة و العوز

تخلى عندي اهلي و تركوني كما هي عادتهم

في عمر 17 أصبت بشلل و مرض غريب

اقعدني الفراش حتى تساقط لحمي



لما بلغت 20و زيادة تزوجت لوحدي و سكنت مع اهلي



فطردوني فسكنت قرية بلا مأ و لا كهرباء و لا غاز



رزقني ربي ببنتين حينها

عانت بنتايا معي و وزوجتي

جعنا و تعرينا

و لم نلحق توفير حتى اساسيات

الحياة



أصبت بالسكري

و مرضت من ظهري



اعيش كل حياتي مع الأدوية و المسكنات



لا أخرج من غبن إلا و ادخل غبنا اخرا

و لا اتخلص من مشكلة حتى ادخل غيرها

و لا اعالج مرضا إلا و أصاب بمرض اخر

اصارع من أجل راحة بناتي

لا اريد لهن عيشا كعيشي



مؤخرا زوجتي ولدت قيصرية

ازدان بيتي ببنوتة



فواصل اهلي اهميشي

فوجدت نفسي انا من اطهو و اغسل

و اقوم بأمر زوجتي و حاجياتها

حتى في المشفى انا الوحيد

الذي انتظرها كما هي العادة

انا من نظفها و البسها و انا من قام بنفاسها

و هي في الفراش انا من يقوم على حاجيات بناتي



بناتي يرونني بطلهم و سندهم

و انا اواصل الوقوف من أجلهم



اواصل الوقوف رغم الجراح و الندبات

احاول الاستمرار

احاول تجاوز المحن الى المنح

احاول العيش

اريد ان اعيش بلا ألم

اريد ان اعيش بلا تفكير

اريد ان اعيش وفقط

اريد ان اعيش بلا ضغوط



اكثر من عشرين سنة همومها فاقت الجبال ثقلا



اريد ان اتخلى عن مملكة الاحزان

الى حياة عادية و فقط

والله المستعاان





مؤخرا تحصلت على عمل براتب بسيط

لكن يا سبحااان الله مليء بالمشاكل

و مليء بالذياب و الثعابين البشرية



لكن اعلم أن الله سيجبر خاطري

في الوقت المناسب



لاني صاحب قلب ابيض

لم اؤذي أحدا بشرا أو حشرا أو دابة

لم احقد على أحد

و لا احسد احدا

بل والله اسامح كل من ظلمني

ملتزم بصلاتي و قرآني

لم اعمل الحرام في حياتي



سبحان من قال

و العاقبة للمتقين​