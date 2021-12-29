جلسة تصوير لطيفة 📷 😻

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية
اردت مشآركتكم صور من إلتقاطي لقطط صغيرة حديثة الولادة
و هذا بعد و ضع القطة لثلاث قطط عمرها 6 ايام
يعني قريب اسبوع
هنا انتهزت الفرصة غياب الام لذاهبها للاكل
و يافرحة ماتمت عند اول صورة مسكتني
نخليكم مع الصور و عذابي مع امهم بآخر صورة
الكاميرا استعملت الصور الأولى كاميرات Nicon صغيرة
و الصور الاخيرة هاتف condor A8
وهنا لما مسكتني كل ما نصور صغير و تجي تديه حقها ههه ولادها وهي لي تحكم
هذه صور من الارشيف لاطفالها السابقين
يتبع ...