جلسة تصوير لطيفة 📷 😻

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,217
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
حلويات.png




الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.



أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

اردت مشآركتكم صور من إلتقاطي لقطط صغيرة حديثة الولادة

و هذا بعد و ضع القطة لثلاث قطط عمرها 6 ايام
يعني قريب اسبوع
هنا انتهزت الفرصة غياب الام لذاهبها للاكل
و يافرحة ماتمت عند اول صورة مسكتني 😂
نخليكم مع الصور و عذابي مع امهم بآخر صورة

الكاميرا استعملت الصور الأولى كاميرات Nicon صغيرة
و الصور الاخيرة هاتف condor A8


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وهنا لما مسكتني كل ما نصور صغير و تجي تديه حقها ههه ولادها وهي لي تحكم 😂

PicsArt_12-29-07.56.55.jpg



هذه صور من الارشيف لاطفالها السابقين

PicsArt_12-29-09.16.37.jpg

PicsArt_12-29-09.18.25.jpg

PicsArt_12-29-09.24.42.jpg

PicsArt_12-29-09.26.27.jpg

PicsArt_12-29-09.28.07.jpg

PicsArt_12-29-09.30.58.jpg




يتبع ...
 
إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
17,793
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
صور رائعة سلمت يمناك على الموضوع القيم أختي جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميزة
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,217
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال إلياس:
صور رائعة سلمت يمناك على الموضوع القيم أختي جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين دمت مبدعة في سماء المنتدى بمواضعيك القيمة و الهادفة و المميز
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شكرا اخي بارك الله فيك
 
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