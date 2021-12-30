abdullah es
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كيف يتم عمل اشعة الايكو علي القلب؟تحديد سعر أشعة الايكو على القلب يعتمد بشكل كبير على نوع الأشعة وخطوات ومكان إجرائها، لذا سنتعرف على أنواع أشعة الايكو المختلفة وخطوات إجراء كلا منها:
أشعة الدوبلريتيح استخدام موجات الدوبلر معرفة سرعة تدفق الدم داخل القلب والأوعية الدموية، وقياس كمية الدم الذي يتم ضخه مع كل نبضة.
يختلف سعر أشعة الايكو على القلب عند استخدام أشعة الدوبلر تبعًا للجزء الذي يتم تصويره من القلب والاوعية الدموية.
أشعة الإيكو بالمجهوديجري الطبيب تخطيط صدى القلب بالجهد وذلك في حالات ألم الصدر الذي يشير إلى أحد أمراض الشرايين التاجية، أو نتيجة النوبات القلبية.
يختلف سعر أشعة الايكو على القلب بالمجهود عن أشعة الايكو العادية، إذ تتضمن العديد من الخطوات وهي:
- يفحص الطبيب القلب بأشعة الايكو أثناء الراحة.
- يبذل المريض الجهد على جهاز المشي الكهربائي.
- يفحص الطبيب القلب مرة أخرى وذلك لمقارنة نشاط القلب قبل وبعد بذل الجهد.
في حالة عدم قدرة المريض على ممارسة المشي أو الجري على الآلة يُعطى المريض أدوية تحفز زيادة سرعة ضربات القلب، مثل دواء (Dobutamine) الذي يعطي تأثير في القلب يحاكي تأثير بذل الجهد.
وبعد إعطاء المريض دواء الدوبيوتامين يتم إجراء أشعة الايكو على القلب بالطريقة المعتادة، سواء كانت الأشعة العادية أو أشعة الدوبلر.
في أثناء إجراء هذا الفحص يقوم الطبيب بتوصيل المريض بجهاز ECG وذلك لمراقبة إشارات القلب الكهربية، ونتيجة لذلك يزيد من سعر أشعة الايكو على القلب .
سعر أشعة الايكو على القلبتكلفة اشعة الايكو علي القلب تختلف من مركز لآخر، ويتراوح سعر أشعة الايكو على القلب العادية بين 500 إلى 700 جنيهًا مصريًا.
بينما سعر أشعة الايكو على القلب بالدوبلر تتراوح بين 500 إلى 800 جنيهًا، إذ تختلف عند تصوير أوردة وشرايين القلب، أو الرقبة، أو البطن.
سعر أشعة الايكو على القلب ثلاثية الأبعاد يتراوح بين 300 إلى 700 جنيهًا.
أما سعر أشعة الايكو على القلب عبر المريء يضاف إليها تكلفة التخدير والفريق الطبي المعاون للطبيب، ونتيجة لذلك فهي مرتفعة قليلاً.
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