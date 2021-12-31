فهرس التميز لركن وصفات التحليات والمشروبات الحصرية **2022**

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ڪبہريﮩأء أنﹻثى

ڪبہريﮩأء أنﹻثى

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
4,298
النقاط
2,491
محل الإقامة
الحزن بذات نفسه
الجنس
أنثى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

رواد منتدى اللمة الجزائرية الاعزاء

وخاصة ركن المطبخ اللماوي

اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا

من خلال هذه النافذة سنشارككم مجموعة من الوصفات المتميزة والتي ستشاركنا بها عضواتنا العزيزات

وكل وصفة مميزة وتستوى كل الشروط ستختم بختم التميز التالى :

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وكل اخت

تحصد في رصيدها على خمسة مواضيع متميز تتحصل على

الوسام التالى :

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لا تحرمونا من مشاركاتكم المميزة

في إنتظار ابداعاتكم

دمتم في رعاية الله وحفظه

 
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