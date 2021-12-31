فهرس التميز لركن وصفات التحليات والمشروبات الحصرية **2022**

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:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 4,298
- النقاط
- 2,491
- محل الإقامة
- الحزن بذات نفسه
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
رواد منتدى اللمة الجزائرية الاعزاء
وخاصة ركن المطبخ اللماوي
اهلا وسهلا ومرحباا بكم جميعاا
من خلال هذه النافذة سنشارككم مجموعة من الوصفات المتميزة والتي ستشاركنا بها عضواتنا العزيزات
وكل وصفة مميزة وتستوى كل الشروط ستختم بختم التميز التالى :
وكل اخت
تحصد في رصيدها على خمسة مواضيع متميز تتحصل على
الوسام التالى :
لا تحرمونا من مشاركاتكم المميزة
في إنتظار ابداعاتكم
دمتم في رعاية الله وحفظه
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