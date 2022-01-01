التنظيم الهرموني من إعداد ^^آختي^^

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.

أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

حبيت نشاركم بموضوع بحث اختي

حول التنظيم الهرموني

وراح نخليلكم الصور باش تاخدوا فكرة

ان شاء الله يقدر يفيدكم بالافكار

ربي ينجح اخوتي و ينجحكم كامل

وان شاء الله في اعلى المراتب