كورجات & قرعة بالبيض

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,324
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.





أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية كالعادة اردت مشاركتكم طبق خفيف للعشاء و صحي

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الوصفة
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قرعة و او كورجات

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بعد غسلها مليح تنقيها

و ترابيها تشرشميها كل واحد و كيفاه يسمي الخطوة هذي

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توضيعيها في مقلاة مع شوية زيت
وتخليها على نار هادئة حتى تقرب تطيب

IMG_20220106_193159.jpg

و تغطيها

IMG_20220106_193836.jpg


بعدها نحتاج طماطم مبشورة هاني تفكرت الإسم 😉 مبشورة ....
مع التوم

IMG_20220106_194932.jpg

و ضيفيها للكورجات و تبشري و لا ترابي الثوم فوقها و شوية ملح

IMG_20220106_195420.jpg

ادا حبيتي ضيفي فلفل اسود انا درتها بلا بهارات

بعدما طيب ضيفيلها 3 حبات بيض

IMG_20220106_202125.jpg


و شهية طيبة

IMG_20220106_202337.jpg



🍎🍎🍎🍎


اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً


نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت

دمتم بخيروعافيه




 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,894
النقاط
1,411
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
يعطيك الصحة على الوصفة
ماشاء الله راهي تشهي بصحتكم
منعرفهاش هادي الوصفة ومنديروهاش نديرو هاديك القرعة لكبيرة نقطعوها ونديرولها الثوم والبيض
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
8,324
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
قال اميرة المدائن:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
يعطيك الصحة على الوصفة
ماشاء الله راهي تشهي بصحتكم
منعرفهاش هادي الوصفة ومنديروهاش نديرو هاديك القرعة لكبيرة نقطعوها ونديرولها الثوم والبيض
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الله يسلمك
صحا فهمتك
بارك الله فيك على التواجد
نورتي 😘
 
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