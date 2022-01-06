كورجات & قرعة بالبيض

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.
أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية كالعادة اردت مشاركتكم طبق خفيف للعشاء و صحي
الوصفة
قرعة و او كورجات
بعد غسلها مليح تنقيها
و ترابيها تشرشميها كل واحد و كيفاه يسمي الخطوة هذي
توضيعيها في مقلاة مع شوية زيت
وتخليها على نار هادئة حتى تقرب تطيب
و تغطيها
بعدها نحتاج طماطم مبشورة هاني تفكرت الإسم مبشورة ....
مع التوم
و ضيفيها للكورجات و تبشري و لا ترابي الثوم فوقها و شوية ملح
ادا حبيتي ضيفي فلفل اسود انا درتها بلا بهارات
بعدما طيب ضيفيلها 3 حبات بيض
و شهية طيبة
اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً
نتمنى لكـــــم احلى الأوقآت وأجمل اللحظـــــآت
دمتم بخيروعافيه