أكلات تساعد على التركيز والفهم











الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق.







أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة و عافية

اليوم أردت التطرق لموضوع لايقل أهمية

في حياتنا و للطالب بشكل اخص

وهو

الآكلات التي من شانها منح الطاقة و التركيز ....





فهل تساءلت يومًا ما إذا كان الطعام الذي تتناوله يوميًا مرتبطًا بوظائف الدماغ؟ اتضح أن الطعام يؤثر على صحتك العقلية أكثر مما تعرف، في حين يعتقد معظمنا أن الطعام يؤثر فقط على الجوانب الجسدية للجسم، اكتشف العلماء أن الطعام الذي نتناوله يؤثر على دماغنا وبشكل كبير.





إذا كنت تريد أن يعمل دماغك بنشاط أثناء الاختبار الحيوي وخاصة إذا كنت في مرحلة دراسية هامة مثل مرحلة الثانوية العامة، فإن الاهتمام الدقيق بما تأكله يمكن أن يؤتي ثماره في صالحك، يساعد اتباع نظام غذائي متوازن يتكون من أطعمة تعزز الذاكرة والأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمعادن في زيادة قدراتك المعرفية وتأديتك الإختبارات على الوجه الأكمل.





فهناك عدد من الأطعمة التى من شأنها أن تمنح الطاقة وتدعم التركيز والتذكر وتوفر وجبات خفيفة صحية وكذلك تمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.





إليك بعض مأكولات التي تقوى الذاكرة وتساعد على التركيز:





