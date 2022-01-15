أخبار و أصداء تفاصيل المشاجرة الهائلة بين غانا والجابون

لاعبو غانا اخرجوا الكرة لمعالجة زميل لهم كان مصاب

لاعبو لم تلعب بمبدأ الروح الرياضية و لم تعد الكرة الى غانا

بل استغلوا الفرصة و سجلوا التعادل



مدرب الغابون قال نحن الفرنسيين لا نعرف كلمة الروح الرياضية



من ناحيتي مدرب الغابون كان محقا لان الفرنسيين لا يعرفون الروح الرياضية

بل لا يعرفون حتى الروح البشرية