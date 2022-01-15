أخبار و أصداء تفاصيل المشاجرة الهائلة بين غانا والجابون

Rayhan

Rayhan

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كشف أندري أيو قائد غانا عن سبب المشاجرة الهائلة التي نشبت مع أفراد منتخب الجابون بعد نهاية اللقاء.
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غانا خسرت نقطتين ثمينتين بتعادلها أمام الجابون بهدف لكل طرف في الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وقال أيو في مقابلة سريعة مع محطة بي إن سبورتس بعد اللقاء: "في لقطة هدف التعادل لم يعيدوا لنا الكرة رغم أننا أخرجناها لعلاج اللاعب".


وتابع: "هذا يحدث في الفرق الصغيرة".

وواصل: "4 نقاط ستكون كافية لتأهلنا، لكنها ستكون مباراة صعبة أمام جزر القُمر".

بعدها ظهر باتريس نوفو المدير الفني للجابون عبر بي إن سبورتس وروى ما حدث من منظوره.

وقال نوفو: "لاعب غانا سقط دون مخالفة والحكم لم يصفّر".

وتابع المدرب الفرنسي الرحّالة: "في المرة الأولى أعطيناهم الكرة، لكن حارس ظل يهدر الوقت باستمرار".
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وأشار: "كنا نريد لعب كرة القدم لا أكثر".

وشدد: "غانا سددت مرة واحدة وسجلت هدفًا، سيطرنا بالكامل ولم نسجل حتى لعبنا بـ 3 مهاجمين بدايةً من الدقيقة 60".

من جانبه، قال أيمن السبتي مراسل بي إن سبورتس الذي حضر الواقعة في الملعب، أن أيو بعد استبداله مباشرةً في نهاية اللقاء "خرج متوجهًا نحو دكة بدلاء الجابون وتلفظ بكلمات نابية كرد فعل على طريقة تسجيل الجابون لهدفها".

وتابع السبتي: "بعد المباراة انتظر باتريس نوفو نظيره أيو في المنطقة الإعلامية للحديث معه، لكن أيو كان غاضبًا للغاية ووجّه إليه ألفاظًا خارجة، ليطالبه نوفو بالهدوء ويقول له إنه لعب مع والده".

وعرفت المباراة مشادة هائلة بين اللاعبين مع نهايتها بدأت بمطاردة أيو لـ نوفو، قبل أن يلكم بنجامين تيتي لاعب غانا أحد لاعبي الجابون، ويضطر الحكم إلى إشهار أكثر من بطاقة حمراء.

ورفعت الجابون رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المغرب المتصدر بـ 6 نقاط.

فيما اكتفت غانا بحصد نقطتها الأولى بعد الهزيمة أمام المغرب في الجولة الأولى.

وتقدّمت غانا في الشوط الأول بهدف جميل للقائد أندري أيو، لكن الجابون تعادلت قبل دقيقتين على نهاية اللقاء بواسطة جيم أليفيناه، هدفٌ أثار الجدل بعد أن سجله الفهود رافضين إعادة الكرة لنظرائهم الغانيين.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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لاعبو غانا اخرجوا الكرة لمعالجة زميل لهم كان مصاب
لاعبو لم تلعب بمبدأ الروح الرياضية و لم تعد الكرة الى غانا
بل استغلوا الفرصة و سجلوا التعادل

مدرب الغابون قال نحن الفرنسيين لا نعرف كلمة الروح الرياضية

من ناحيتي مدرب الغابون كان محقا لان الفرنسيين لا يعرفون الروح الرياضية
بل لا يعرفون حتى الروح البشرية
 
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