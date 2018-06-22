الإعتزال الدولي يطارد 4 نجوم بعد مهزلة الأرجنتين

الاعتزال الدولي يطارد 4 نجوم بعد مهزلة الأرجنتين

تلقى منتخب الأرجنتين، هزيمة ثقيلة أمام نظيره الكرواتي، بثلاثية دون رد، أمس الخميس، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم.



وبات موقف راقصي التانجو، في التأهل لدور الـ 16 بكأس العالم، معقدًا للغاية، في ظل امتلاك الفريق، نقطة واحدة، بعد خوض مباراتين فقط.



وضمن منتخب كرواتيا، بلوغ دور الـ 16، أما الأرجنتين، تحتاج إلى معجزة من أجل التأهل للدور المقبل من المونديال، كثاني المتأهلين من المجموعة الرابعة.



خسارة الأرجنتين والموقف المعقد، قد يدفع بعض اللاعبين، إلى إعلان اعتزالهم الدولي، عقب نهاية المونديال، نستعرض أبرزهم عبر التقرير التالي:

ليونيل ميسي







يعد ليونيل ميسي، من أبرز النجوم، المتوقع إعلان اعتزالهم الدولي، بعدما تعرض لانتقادات حادة وكثيرة في الفترة الأخيرة، بالرغم من كونه أحد أهم أسباب تأهل الأرجنتين، لمونديال روسيا 2018.



وقاد ميسي، منتخب بلاده، للفوز على الإكوادور، في آخر مباريات مرحلة تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، المؤهلة للمونديال، ونجح في تسجيل 3 أهداف، يقود بها بلاده، للعرس العالمي.



ولعل كابوس الخروج المبكر من كأس العالم، بل وعدم تحقيق البطولة، سيدفع ميسي، إلى إعلان اعتزال اللعب الدولي، خاصة وأنه أعلن في وقت سابق، نفس الأمر، بعد الهزيمة أمام تشيلي، في نهائي كوبا أمريكا 2016.



خافيير ماسكيرانو







يعد خافيير ماسكيرانو، من نجوم التانجو، المتوقع إعلان اعتزالهم الدولي، بعد المونديال، خاصة بعد بلوغه 34 عامًا.



ولعل الهزائم المذلة والفشل في تحقيق البطولات في السنوات الأخيرة، سيدفع لاعب الوسط، إلى إعلان اعتزال اللعب الدولي.



وفشل ماسكيرانو، في مساعدة منتخب بلاده، على الفوز بأي بطولة خلال السنوات الماضية، بعد خسارة نهائي كوبا أمريكا مرتين، وكأس العالم في 2014، بعد الهزيمة أمام ألمانيا، في المباراة النهائية بالبرازيل.



لوكاس بيليا







لوكاس بيليا، البالغ من العمر 32 عامًا، يعد من أبرز اللاعبين، الذين من المنتظر إعلان اعتزالهم على المستوى الدولي.



ولعل تقدم بيليا في العمر، والصدمات التي يتعرض لها المنتخب أثناء تواجده، سيدفعه إلى الاعتزال الدولي، بعد منافسات كأس العالم.



سيرجيو أجويرو



