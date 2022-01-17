تحليل شخصي و مختصر حول انهزام منتخبنا الوطني

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 14,081
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
تحليل بسيط
المنتخب الذي يعتمد على بناء اللعب و على التميرات و الفنيات و على الخطة و التكتيك و على الجانب التقني
و الفني و على الحرارة في اللعب و الباحث عن الفوز ـ اذا وجد ارضية ميدان تشبه الحرث
و حكم يكسر اللعب بكثرة التصفير على كل الاخطاء و عدم اللعب بروح القانون ـ
مستحيييل راح يربح
حتى و لو كان منتخب البرازيل أو ألمانيا ـ
منتخبنا كان لابد ان يخسر لوما ما بسبب الكثير من العوامل و الكثير من الاعداء
إضافة الى عامل اسمه شدة التركيز و ليس قلة التركيز ـ ركزوا معي شدة التركيز و ليس قلة التركيز ـ
كل هته الامور كانت قوة ضاربة مانعة للفوز اضافة الى سوء التوفيق في الفرص المتاحة
طبعا بلا ما ننساو ان هدف بلايلي صحيح ألغي بسبب الفار
الذي تعمد إعادة اللقطة من الزاوية الخادعة
و ليس من الزاوية الواضحة ـ
اذن منتخبنا امس لعب ضد المنافس
و الحكم
و الارضية
و الاعداء
و الفار
و الفوضى
و الضغط السلبي
و الضغط الايجابي ـ
باختصار كان لازم يخسر البارح ـ
المقابلة القادمة سلاح ذو حدين اذا ربحنا راح نتحرر و اذا خسرنا فالله يستر
من ملحق تصفيات كاس العالم ـ
نقطة اخيرة عندنا مشكل لازم بلماضي يجد له حل ما عندناش قلب هجوم
قناص الذي يسجل من انصاف الفرص بل عندنا مهاجمين لازم يضيعوا عشر فرص حتى يسجل واحدة
الامين محمد
المنتخب الذي يعتمد على بناء اللعب و على التميرات و الفنيات و على الخطة و التكتيك و على الجانب التقني
و الفني و على الحرارة في اللعب و الباحث عن الفوز ـ اذا وجد ارضية ميدان تشبه الحرث
و حكم يكسر اللعب بكثرة التصفير على كل الاخطاء و عدم اللعب بروح القانون ـ
مستحيييل راح يربح
حتى و لو كان منتخب البرازيل أو ألمانيا ـ
منتخبنا كان لابد ان يخسر لوما ما بسبب الكثير من العوامل و الكثير من الاعداء
إضافة الى عامل اسمه شدة التركيز و ليس قلة التركيز ـ ركزوا معي شدة التركيز و ليس قلة التركيز ـ
كل هته الامور كانت قوة ضاربة مانعة للفوز اضافة الى سوء التوفيق في الفرص المتاحة
طبعا بلا ما ننساو ان هدف بلايلي صحيح ألغي بسبب الفار
الذي تعمد إعادة اللقطة من الزاوية الخادعة
و ليس من الزاوية الواضحة ـ
اذن منتخبنا امس لعب ضد المنافس
و الحكم
و الارضية
و الاعداء
و الفار
و الفوضى
و الضغط السلبي
و الضغط الايجابي ـ
باختصار كان لازم يخسر البارح ـ
المقابلة القادمة سلاح ذو حدين اذا ربحنا راح نتحرر و اذا خسرنا فالله يستر
من ملحق تصفيات كاس العالم ـ
نقطة اخيرة عندنا مشكل لازم بلماضي يجد له حل ما عندناش قلب هجوم
قناص الذي يسجل من انصاف الفرص بل عندنا مهاجمين لازم يضيعوا عشر فرص حتى يسجل واحدة
الامين محمد