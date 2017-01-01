الحياة في شمال افريقيا و عبادة كلام الناس!!!...

و عليكم السلام هههههههه عمو حكيم حشمتني بختم التمييز راسي كبر و درك منوليش نقدر نفوت من الباب لازم نهرس(نكسر) الحيط باش نفوت

كتب الموضوع و انا وصلت لدرجة متتصورهاش من القنطة ... انا و هيبة

مين تحس بلي لازم تجامل و انت لداخل تبكي دم و علاجال ناس و الله ما نفعوك فحياتك بالعكس يجيبولك غير المضرة حتى يمكن الغاليين يتخلاو عليك بسببهم كارثة

و كلام الناس و الي يغير راية بسبب الناس و مقوله سال المجرب و لا تسال الطبيب ناسيين انه لا ظروفنا نفسها و لا الموقف نفسه حتى واضحة وضوح الشمس انهم يعطوك نصيحة تدمير مبطنة بابتسامة خبيثة برك باش يستشفاو مع الاخير و تقعد انت لتحت دايما

كرهت كرهت كرهت

فلان و فلان و فلان و علاش متديروش كيما فلان و شوفو ولاد فلان ... ياو انا فلانة خلوني نعيش بعقليتي بقراراتي بشخصيتي

عقدة من المجتمع ايه .... جبتها في هذي عندي عقدة من المجتمع الي عايشة فيه ... عقدة من طريقة تفكير معضم افراده.... من التدني الي وصلناله ... و من الي مزالهم يامنو بالغولة .... و من الناس العنصريين ... ايه عنصريين مسلمين و عنصريين حتى بيناتهم و عنصريين وعلاش هكا ...

الشكر لله مزال عندي لسان طويل و نعرف نرد الصرف بيه

تبغي تفهم تفاهة التفكير الي راني نحككي عليه ؟؟ ابسط مثال ادخل للـ youtube .. تلقى عناوين انظر كيف ادهش هذا الجزائري لجنة التحكيم.... احتقروه عندما علمو انه جزائري و لكن... و يا ليت الموضوع مشرف لالا ما عندو حتى علاقة مع التحضر ... هههه اصلا من البداية الشخص ماشي جزائري.... من هنا تفهم بلي كاين عقدة نقص هنا ... ثقب يحاولو يسدوه ... و محاولتهم في ميادين الانحطاط لا العلم النافع



