الحياة في شمال افريقيا و عبادة كلام الناس!!!...

السلام عليكم شبيبة واش راكم لاباس و هذيك الدباجة الي تعرفوها هذيك الدباجة ممكن العربي يقولها حتى للناس الي ميحملش جد الزريعة تاعهم بصح يقولها -سمي في اقوال اخرى بنفاق المشاعر--- تاكد عزيزي الافريقي اللماوي انني لست منهم بون هاذ الناس ماشي نتوما اكيد و الدليل كل مرة نقول راني رايحة و منوليش و نرجع مرة اخرى المهم شفتو مين هذيك المرة تاع توووومااااس -توم و جيري- تتعمر و تولي تغلي كي "طنجرة الضغط" راني كيفها حاليا مين راني نكتب في هاذ الجملة . بزاف صوالح في الجزائر في افريقيا في العالم العربي اذا بغيتو ولا يا سيدي ردوها فالعالم كاامل النفاق داير ظل النفاق هنا مجرد اصطلاح فسروه من الناحية اللغوية باش رسالتي توصل مليح رايحة نحكي على بزاف صوالح ... المهم نفرغ يا اخ العرب و يا اخت العرب فهموني كلمة والله ما عرفت منين جات "عيب" العيب عندنا هي كل حاجة نديروها و نخافو الناس يعلقو علينا عليها و نقعدو خاايــفــن علاجال هاذ الكلمة شحال تدمرو ناس !!.. ادرسها بعقلك من كل النواحي. حتى ولات اسبق من كلمة الحرام بيناتنا شحال من واحد حلف كذب باش يخبي حاجة الي الناس يشوفوها عيب غير باش ميعلقوش عليها( الكذب و الصوالح الكحلين حرام و الحاجة الي درتها عيب و لازم العيب يتخبى) انحطاط اها .دقيقة دقيقة.. و هاذ الواحد علابالو بلي الناس مش مهم تبررلها مواقفك ... لا علاخاطر مزالو عايش عند كلمة عيب عزيزي الافريقي مش مهم تبرر اي تصرف درته ...مش مهم الناس كامل تعرف واش راك داير في حياتك... مش مهم تدير حاجة على جال ناس ضروك في حياتك غير باش ميقولوش عليك ناس وحدخرين شوفو يا عييبو واش دار صحا غادي تقولو بصح يا شهد مراناش عايشين وحدنا رانا عايشين في مجتمع بالله عليكم شحال من واحد راه فاهم كلمة مجتمع خلوني نفهمكم معناها بالنسبة ليا المجتمع تعيش معاه ... متاذي اي واحد من افراده(سواء بالفعل و لا بالكلام و لا بازعاج يعني التعامل باحترام) ... ما تتدخل في خصوصية اي واحد من افراده... و ما عندك اي حق باش تتدخل و لا تعلق على الحياة الخاصة لاي واحد من افراده ... بون الا اذا هو دخلك فيها نتما تولي حاجة وحدخرا عندك الحق تقبل التدخل و عندك الحق تقولو لالا خليني بعيد يعني انا انسان صح و لا لا ... عندي شخصية صح ولا لا ... عندي قرارات شخصية صح و لالا ...واش دخل باقي الكائنات الحية فيها؟؟ مرات نحس بلي بعذ الناس عندهم "لابسي في عقلهم" حتى يمكن كون تدير مسح ضوئي لدماغهم تلقى حجر ميصلحش للتيمم علابالكم انا شخصيا شحال شهدت من مستقبل اشخاص تدمر على جال تدخل كائنات حية اخرى!! من هاذ المنبر نعطي نصيحة ... الله يخليك اذا دخلت/ ـي دار ادخلها لصلة الرحم...يعني... السلام عليكم كيف الحال الحمد لله ما تعطي رايك على اي حاجة تخص اهل الدار راها تتخلط مين نتا تخرج و ترع لدارك ... يا والله تتخلط عند الناس الي رحت زرتهم. جيت دق 3 مرات فالباب الجماعه محلوش ارجع من وين جيت مش لازم تدير فضيحة لاهلك في حومتهم يعود الي يسوا و لي ما يسواش يتفرج فيك و انت تقلع فالباب و تحرق فالصونات و يحسبو قاع شحال من واحد دخل وو شحال من واحد اخرج.. اقبل ما تروح عند دار من الادب تعيط لناسها ياو حتى اذا الدار هاذيك هي دار اختك امك خوك ايا كان ... احترم.... بالاك عندو حاجة بالاك هاذي بالاك هاذيك شوايا عقل يااو نولو عند كلمة مجتمع الدليل بلي فئة قليلة راهي فاهمة كلمة مجتمع هو الاتي سؤال جاوبوني عليه فالتعليقات واش هي نظرتكم لـمجهول النسب ولا كيما تسميه الطبقة المنحطة "لقيط" "ولد حرام" انا نشوفه انسان رجاء هاذ الانسان متنظرلهش بشفقة و لا احتقار لانه ببساطة انسان ما ينتظر منك شفقة تجرحه و لا احتقار لذنب هو لا علاقة له فيه كان ممكن انا انت اي واحد يكون مجهول نسب انت اخترت قدرك ... اه اذا انت اخترته انا لا متتكبرش عليه قاع ندخلو لهذيك الجيهة انا شخصيا كلمة ولد حرام نقولها لاي واحد يطلعلي ضغطي و كانها مسبة قررت منزيدش نقولها علابالكم مستحيل ميكونش بيننا هنا فاللمة مجهول نسب ... تخيلو معايا شحال من مرة جرحناه .... اه نسيت مجتمعنا ميامنش بحاجة اسمها مشاعر..رايحين للحرب ماشي غير مجهول النسب حتى ذوي الاحتياجات الخاصة ماشي لازم تنظرلهم بشفقة ... عامل باحترام ... خلينا من قاع هاذ الهدرة احنا اصلا ماشي متفاهمين مع بعضانا كقوميات هذا امازيغي هذا عربي هذا زنجي هذا شركسي هذا و هذا ياو هذا انسان كيفك من تراب تاني نرجعو لكلمة مجتمع باغيين تقنعوني بلي الناس كامل مين نتا تحزن يحزنو معاك و يمن تفرح يفرحولك ههـ ... تجيب الي تجيب متدخلش في راسي يمكن تكون مثل الفيلم نتاع 10 دقائق الي يشوفوه فالنهار و هوما ياكلو في بذور دوار الشمس المملحة... انا شخصيا مين ديت الباك واحد ما فرح معايا من غير اهلي .. الاسرة.. الاب و الام و الاخوة و الباقي يشوفو فيك تقول قلعتلهم الكبدة تاعهم و شويتها نهار العيد.. بيناتنا يا فتيات نقولو يعني فالعام تحضري 10 عراس--->هاذي جامي تصرا بصح على سبيل المثال شحال من واحد ولا وحدة فرحتيلها من قلبك؟؟ يمكن على الاكثر 2 ... بكل صراحة درك واش رحنا درنا فالعرس .... جبنا خبار نص القبيلة نتاعنا و هوما تاني كلينا منشرنا تمنشير كون درناله تكثيف و لميناه في قرعة و طبقناه على الكرة الارضية كون انثقبت هدرت على البنات هنا على خاطر علابالي بلي الرجال الله يحفظهم من العين يدخلو للعرس بحثا عن الطعام و المرح يخرج يشبع كرشه و تلك هي قمة السعاده بالنسبة له... احنا بيزار صح كاين خلل فينا صح و لا لا تسقسي اي واحد فالمجتمع ابدا من طبقة الانحطاط للمثقفة الواعية قوله تحب الرسول؟؟ يقولك نعم نحبه عند اول مشكل يسب الله و الاسلام و الرسول كاين خلل يحب الرسول و يخرج في مظاهرات و يزقي و يدير هاذي و هاذيك بصح مستعد يرتكب جرائم لاتفه الاسباب تحب الرسول اتبعه ... وين الخلل تحس بلي المجتمع حفظ اقوال بصح ما يحسش فيها في قلبو ابدا... مجرد كلمة تربى عليها ما فاهم معناها يمكن حتى يدير مظاهرات غير باش يخرج الكبت الي عنده و يصارخ و يدير هاذي و هذيك.... كيما المظاهرات تاع كرة القدم هذا اسمه الاسلام الوراثي اصلا طبيعي جدا مين يرجع الدين من ضمن العادات و التقاليد تولي كلمة عيب اسبق من كلمة حرام . وصلنا للعادات و التقاليد ... انا عندي شخصية عندي قناعات لازم نكون كيما جداتي ؟؟ بيزار حط نقطة حمرة في جبين الطفل باش يروحلو الفواق ارمي صورة طفل عند المدرسة مين يكبر يولي معلم و علقو عجلة سيارة عند باب الدار باش تحفضوها من عين الناس السيارة فيها 5 عجلات و مسلكتش انت درت وحدة برك و بغيتها تسلك ... كركركركر نزيد نسقسيكم حاجة شكون قال جملة الضحك بلا سبب من قلة الادب حوست عليه و ما عرفتش بروحها جاية بيزار كيما الفيل و ما ادراك ما الفيل احنا بشر و عندنا منطق نروحو نخدمو شوية الجيهة الرياضية من دماغنا كاش واحد فيكم كاش نهار ضحك بلا سبب عمرها ولا صرات اذا ضحكت معناه كاين سبب ... موقف و لا حاجة شفتها ضحكاتك ... لازم تشنف و تزعف ولا تولي قليل ادب عند كائنات بخبوخ منطقيا الي يضحك وحدو مهبول و مجاياش تقول للمهبول "يا انت.. انك قليل ادب" علاخاطر تماك انت تاني تولي مهبول تبانلي الي قالها كان قاعد فجماعه و حس بلي راهم يضحكو عليها و قالها باش يكالمي روحو بيزار... عزيزي الافريقي على لسان فيتامين سي و صباعتيها الدنيا صغيرة و الكذب يعيا و يبان/ مننساوش مام كيد النساء يتطور و يصراله تكاثف عبر الاجيال ... يعني انا فيا كيد جداتي+ميزاجور و جيل الي مين كان عندهم 7 سنين عندهم msn عمرك ولا تلعب معاه ... يمرشك الكترونيا مكان علاه تمسح سمع التاعك قبل ما تجي بالسيراج .. يجي النهار و يبان الغبار الي تحتو... . . فايسبوكي رقم 7 نسيت المودباس و الجيميل كان خاص بهاذ المواضيع ... و كنت نحكيهم بلهجة اخرى من لهجات الخليج جيت و قرعجت عليكم شوية اسمحولنا و الى اللكاء اصدكائي