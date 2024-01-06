كأس إفريقيا 2024 بالكوت ديفوار ـ مدخل

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم احبابنا في اللمة الطيبة
كما عودناكم دائما و ابدا و مواكبة لاهم الاحداث هاهي اللمة تواصل متابعة و نقل و تحليل
اهم محطات كأس إفريقيا للأمم 2024 حيث
ستستقبل الكوت ديفوار بعد أيام قليلة وبالتحديد من يوم 13 جانفي إلى يوم 11 فيفري 2024 نهائيات كأس أمم إفريقيا ( كان 2024 ) في نسختها الرابعة والثلاثون.
وتوج منتخب السنغال بالنسخة الماضية من كأس أفريقيا على حساب مصر، في حين فاز منتخب الجزائر بالنسخة التي سبقتها.
ويملك “الفراعنة” الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب المسابقة ب7 تتويجات، مقابل فوز الجزائر في مناسبتين.
وفي ما يلي سجل الفائزين بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم منذ انطلاقها:
2019: الجزائر (مصر)
2017: الكاميرون (الغابون)
2015: ساحل العاج (غينيا الاستوائية)
2013: نيجيريا (جنوب إفريقيا)
2012: زامبيا (الغابون وغينيا الاستوائية)
https://arabic.rt.com/sport/1262914...عة-كأس-أمم-إفريقيا-ينذر-بمواجهات-عربية-نارية/
2010: مصر (أنغولا
2008: مصر (غانا)
2006: مصر (مصر)
2004: تونس (تونس)
2002: الكاميرون (مالي)
2000: الكاميرون (غانا ونيجيريا)
1998: مصر (بوركينا فاسو)
1996: جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا)
1994: نيجيريا (تونس)
1992: ساحل العاج (السنغال)
1990: الجزائر (الجزائر)
1988: الكاميرون (المغرب)
1986: مصر (مصر)
1984: الكاميرون (ساحل العاج)
1982: غانا (ليبيا)
- 1980: نيجيريا (نيجيريا)
- 1978: غانا (غانا)
- 1976: المغرب (إثيوبيا)
- 1974: زائير (مصر)
- 1972: الكونغو برازافيل (الكاميرون)
- 1970: السودان (السودان)
- 1968: زائير "الكونغو الديموقراطية حاليا" (إثيوبيا)
- 1965: غانا (تونس)
- 1963: غانا (غانا)
- 1962: إثيوبيا (إثيوبيا)
- 1959: مصر (مصر تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة)
- 1957: مصر (السودان).