تلاوة صباحية عطرة !

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,025
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
المشاركات
4,269
النقاط
491
الجنس
أنثى
السلام عليكم
جزاك الله كل خير
اللهم نور قلوبنا بالقرآن واجعلنا من حفظته
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
2,025
النقاط
611
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
قال Malika Tlm:
السلام عليكم
جزاك الله كل خير
اللهم نور قلوبنا بالقرآن واجعلنا من حفظته
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وعليكم السلام ورحمة الله
عطر الله صباحكم ونوره وجزانا وجزاكم كل خير اختي
آمين ..
شكرََا
 
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