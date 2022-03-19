فيديو مباشر لحادث سير خطير جدا__إصابة 30 شخص !

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
أعلن والي بولو التركية، أحمد أوميت، عن إصابة حوالي 30 شخصا في حادث سير متسلسل داخل نفق جبل بولو الواصل بين إسطنبول وأنقرة. وأشار أوميت إلى اصطدام 18 مركبة داخل نفق جبل بولو شمال غربي تركيا. مؤكدا استمرار جهود الإنقاذ.



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حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
إن شاء الله ميكونش فيه ضحايا جزائريين

عندي افامي عايشين بأنقرة واسطنبول
 
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