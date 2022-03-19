فيديو مباشر لحادث سير خطير جدا__إصابة 30 شخص !

أعلن والي بولو التركية، أحمد أوميت، عن إصابة حوالي 30 شخصا في حادث سير متسلسل داخل نفق جبل بولو الواصل بين إسطنبول وأنقرة. وأشار أوميت إلى اصطدام 18 مركبة داخل نفق جبل بولو شمال غربي تركيا. مؤكدا استمرار جهود الإنقاذ.

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