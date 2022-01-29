خطط للتغيير

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كيف أحوالكم ان شاء الله بخير و صحة و عافية



يتردد على مسامعنا في هذه الآونة الآخرة "خطط لحياتك" لأن الحياة تتطلب أن نكون متجددين باستمرار و نمتلك أهدافا لنحققها ..



هل سنبدأ بالخطوات الكبيرة؟ أبدا .

التغيير يبدأ بتغييرات طفيفة و عادات نألفها حتى تتحقق أهدافنا خطوة بخطوة .



أهم عامل يجب توفيره هو " الرغبة" لكن هل هي كافية بمفردها؟ طبعا لا



حتى تتحقق الرغبة يجب أن نتوقف عن التسويف .. الوقت المناسب لنبدأ فيه بتحقيق أهدافنا هو "الآن" .. و يجب عدم استعجال النتائج و الصبر على الوصول إليها !



إليكم بعض التحديات التي يمكن أن نضيفها لحياتنا "الآن" و نلاحظ نتائجها على المدى البعيد.



أفكار لعادات إيجابية ممكن تضيفها لخطة 2022.



الصلاة في وقتها .



عادة الاستيقاظ باكرا الساعة 5.



عادة ممارسة الرياضة.



عادة التأمل فالتفكر في خلق الله عبادة كما تعلمون .



الورد اليومي من القرآن و لنخصص وقتا لفهم على الأقل آية كل يوم .



عادة القراءة.



عادة قراءة سورة البقرة.



عادة تعلم شئ جديد يوميا.



عادة غسل الأسنان.



عادة إنك تتكلم مع ربنا كل يوم قبل النوم (حقيقي عادة عظيمة وبتكفيك عن الكلام مع الناس).



عادة شرب المياه 8 كبايات على الأقل يوميا.



عادة التحدث بلغة تانية لمدة 10 د.



. عادة التبسم للناس بنية الصدقة.



عادة نفع أو مساعدة شخص كل يوم.



. عادة الإمتنان ( إنك كل يوم تكون ممتن لنعم ربنا عليك أو ممتن لأشخاص بسبب مواقف حلوة حصلت منهم، حقيقي تأثيرها عظيم أوي على النفس).



عادة اذكار الصباح والمساء ( على الأقل تواظب على ذكر واحد تقوله الصبح وبليل)



عادة التخطيط.



. عادة الإدخار.



. عادة قراءة مقال على الأقل إسبوعيا عن موضوع بعيد عن اهتماماتك.



عادة الاستغفار والحوقلة (بيعملوا معجزات والله الزموا بيهم لسانكم).



عادة إدخال السرور على قلوب الناس. ( أحب الأعمال إلى الله).

و يمكنكم إضافة أو سحب ما تشاؤون من العادات أهم شيئ هو المداومة



دمتم بود و صحة و عافية



في امان الله ​