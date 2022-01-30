فيلا جاهزة للسكن الباتيو برايم

الاموره مهره
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مساحة وأنواع وحدات كمبوند الباتيو برايم الشروق
امتد كمبوند patio prime على مساحة كبيرة جداً ليشمل العديد من الخدمات، والمرافق المتكاملة في جميع الوحدات، حيث تم تشييده على 30 فدان، ومن ضمن هذه المساحة العديد من المباني الراقية، والمساحات الخضراء، والبحيرات الكريستالية التي يستمتع كل سكان الكمبوند بالنظر إليها.
تعددت الوحدات الموجودة في كمبوند الباتيو برايم الشروق لتضم التوين هاوس، والتاون هاوس، والفيلات المستقلة، ووحدات Quadro، وتختلف كل وحدة عن الأخرى في المساحة التي يمتكلها كل عميل كالتالي:
تبدأ مساحة وحدات التوين هاوس من 257 ووصلت إلى 314 متر مربع.
تبدأ مساحة التاون هاوس من 213 ووصلت إلى 222 متر مربع.
أما الفيلات المستقلة فبدأت مساحتها من 332 ووصلت إلى 373 متر مربع.
مميزات patio prime
بَعد أن حرصت الشركة على اختيار موقع استراتيجي ومساحات مختلفة للوحدات، قامت بتقديم باقة رائعة من المميزات التي تُساهم بشكل كبير في جَذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال لامتلاك وحدة مميزة في كمبوند الباتيو برايم الشروق، وفيما يلي سيتم التَعرف على هذه المميزات بالتفصيل:
الخصوصية والراحة التامة التي سيستمتع بها كل سُكان الكمبوند على مدار 24 ساعة والبُعد عن كل مصادر الضوضاء الموجودة في المدينة.
التصميم الهندسي الرائع للكمبوند فنجد أنه عنوان الرقي والتميز، بالإضافة إلى وجوده في الموقع الأكثر تميزاً بمدينة الشروق.
كل هذا بجانب الإطلالة الرائعة لكافة الوحدات على أجمل فيو للطبيعة الساحرة.
المساحات الخضراء التي تتناغم مع البحيرات الكريستالية لتعطينا بُعد جمالي آخر للمشروع.
سيختار العميل نوع الوحدة بالمساحة التي يُفضلها التي تناسب احتياجاته فقط، دون فرض نمط واحد.
خدمات كمبوند الباتيو برايم
من أهم العوامل التي أدت إلى اختيار كمبوند الباتيو برايم عن غيره من باقي المشاريع الموجودة في مدينة الشروق هي الخدمات الحصرية التي يتمتع بها كل ساكني الكمبوند، وفيما يلي سنتعرف على هذه الخدمات بالتفصيل:
يحتوي كمبوند برايم الشروق على مجموعة من حمامات السباحة المتنوعة في الأعماق والأشكال لتُناسب جميع الأعمار.
لمزيد من الترفيه وقضاء أوقات ممتعة يوجد العديد من المطاعم والكافيهات المُميزة التي تقدم ألذ وأشهى الوصفات على يد مجموعة من أفضل الشيفات.
المركز التجاري الضخم الذي يحتوي على مولات، ووحدات تجارية بها أرقى البراندات المختلفة لكل مُحبي التسوق.
يشتمل كمبوند الباتيو برايم على هايبر ماركت لسد حاجة السكان اليومية المختلفة.
صالة ألعاب تضم العديد من الرياضات المختلفة مثل كرة القدم، والتنس وغيرها ليمارس كل فرد الرياضة التي يحبها.
تهتم الشركة لافسيتا بصحة السكان، فَوفرت العديد من المراكز الطبية على أعلى مستوى التي تضم أجهزة ومعدات دقيقة، مع باقة من أمهر الأطباء في مختلف المجالات.
امتد كمبوند patio prime على مساحة كبيرة جداً ليشمل العديد من الخدمات، والمرافق المتكاملة في جميع الوحدات، حيث تم تشييده على 30 فدان، ومن ضمن هذه المساحة العديد من المباني الراقية، والمساحات الخضراء، والبحيرات الكريستالية التي يستمتع كل سكان الكمبوند بالنظر إليها.
تعددت الوحدات الموجودة في كمبوند الباتيو برايم الشروق لتضم التوين هاوس، والتاون هاوس، والفيلات المستقلة، ووحدات Quadro، وتختلف كل وحدة عن الأخرى في المساحة التي يمتكلها كل عميل كالتالي:
تبدأ مساحة وحدات التوين هاوس من 257 ووصلت إلى 314 متر مربع.
تبدأ مساحة التاون هاوس من 213 ووصلت إلى 222 متر مربع.
أما الفيلات المستقلة فبدأت مساحتها من 332 ووصلت إلى 373 متر مربع.
مميزات patio prime
بَعد أن حرصت الشركة على اختيار موقع استراتيجي ومساحات مختلفة للوحدات، قامت بتقديم باقة رائعة من المميزات التي تُساهم بشكل كبير في جَذب العديد من المستثمرين ورجال الأعمال لامتلاك وحدة مميزة في كمبوند الباتيو برايم الشروق، وفيما يلي سيتم التَعرف على هذه المميزات بالتفصيل:
الخصوصية والراحة التامة التي سيستمتع بها كل سُكان الكمبوند على مدار 24 ساعة والبُعد عن كل مصادر الضوضاء الموجودة في المدينة.
التصميم الهندسي الرائع للكمبوند فنجد أنه عنوان الرقي والتميز، بالإضافة إلى وجوده في الموقع الأكثر تميزاً بمدينة الشروق.
كل هذا بجانب الإطلالة الرائعة لكافة الوحدات على أجمل فيو للطبيعة الساحرة.
المساحات الخضراء التي تتناغم مع البحيرات الكريستالية لتعطينا بُعد جمالي آخر للمشروع.
سيختار العميل نوع الوحدة بالمساحة التي يُفضلها التي تناسب احتياجاته فقط، دون فرض نمط واحد.
خدمات كمبوند الباتيو برايم
من أهم العوامل التي أدت إلى اختيار كمبوند الباتيو برايم عن غيره من باقي المشاريع الموجودة في مدينة الشروق هي الخدمات الحصرية التي يتمتع بها كل ساكني الكمبوند، وفيما يلي سنتعرف على هذه الخدمات بالتفصيل:
يحتوي كمبوند برايم الشروق على مجموعة من حمامات السباحة المتنوعة في الأعماق والأشكال لتُناسب جميع الأعمار.
لمزيد من الترفيه وقضاء أوقات ممتعة يوجد العديد من المطاعم والكافيهات المُميزة التي تقدم ألذ وأشهى الوصفات على يد مجموعة من أفضل الشيفات.
المركز التجاري الضخم الذي يحتوي على مولات، ووحدات تجارية بها أرقى البراندات المختلفة لكل مُحبي التسوق.
يشتمل كمبوند الباتيو برايم على هايبر ماركت لسد حاجة السكان اليومية المختلفة.
صالة ألعاب تضم العديد من الرياضات المختلفة مثل كرة القدم، والتنس وغيرها ليمارس كل فرد الرياضة التي يحبها.
تهتم الشركة لافسيتا بصحة السكان، فَوفرت العديد من المراكز الطبية على أعلى مستوى التي تضم أجهزة ومعدات دقيقة، مع باقة من أمهر الأطباء في مختلف المجالات.