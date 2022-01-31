خمس خطوات للتخلص من افكارك السلبية

قيل قديمًا : التفكير السلبي يمنع الإنسان من رؤية الطرق المضيئة و يجعله يسلك الطرق المظلمة التي لا يجد في نهاياتها مخرجًا .نعم ، التفكير السلبي ما هو الا سجن إن دخلت إليه لم تستطع الفوز بأي شيء بل إن فزت فإنك حتى لا تشعر بذلك كما الضباب الأسود الذي يخفي القمر فلا أنت رأيته ولا أسعدك ضياءه .و لنتخطى ذلك فإليك 5 أسباب للتفكير السلبي المستمر :أولًا : عوامل التربيةبالرغم من أن اكثر الناس لا يحاولون حتى التفكير في الأمر الا ان آثار التربية السلبية يظل عالقًا في النفس مانعًا لها من التفكير الإيجابي حيث يقوم بعض الآباء بعمل مقارنة بين أبنائهم ، و أبناء غيرهم حتى يوضحوا لأبنائهم مدى فشلهم في انجاز ما استطاع غيرهم انجازه فيظل ذلك الموقف على بساطته راسخًا مهما كبرنا .لذلك تحرر من هواجس التربية سريعًا ولا تنسى الفضل .ثانيـًا : توقف عن النظر للمربع المفقودأرأيت إن جلست الى غرفة كان هناك في أرضيتها مربع مفقود ؟ هل يحيد نظرك عنه ؟يقوم أغلب الناس واقعيًا بالإجابة بـــــ " نعم " حيث يتناسون كل النعم المحيطه بهم ولا يفكرون إلا في كل ما ينقصهم و مواطن الضعف التي يعانون منها .. فتغدو حياتهم سيلًا من الكلمات السلبية والمشاعر الخاطئة .لذلك تجاهل مربعك المفقود واستمتع بما تملك .ثالثــًا : المرء على دين خليلهنحن نتأثر بشكل لا إرادي بالأصدقاء .. من نجالسهم .. من نتناقش معهم .. من نشاهدهم .. من ندعي الاعجاب بهم .لعلك حتى تشعر مع بعضهم أنهم يستنفدون طاقتك في حين لاحظت أنك عندما تكون مع أشخاص لديهم روحانية عالية وثقافة جيدة أو حتى مع أشخاص بسطاء لكن طيّبون، ترتاح أعصابك وتشعربالسلام الداخلي. وعندما تجالس أشخاصاً متوتّرين في أجوائهم الفوضوية والضاغطة تشعر بالتعب .لذلك اختصر عليك ذاك الطريق وامنح نفسك السلام بمحاوطتك باشخاص ايجابيين .رابعًا : امنح نفسك بعض الثقةعدم قدرة الإنسان على الثقة في نفسه ،و فشله في ضبط انفعالاته من اكثر الاسباب للتوتر الدائم في حين أن الشخص الذي يتمتع بشخصية قوية يكون قادر على التحكم في انفعالاته ،و يقدم ما لديه واثقاً بالله سبحانه و تعالى و بنفسه يستطيع التفكير بطريقة ايجابية والحصول على السلام النفسي .خامسًا : تصالح مع الماضيلا تحيا حياتك سجينًا لما حدث بالماضي .. ما كان قد انتهى ولن يتكرر الا لاختبار مدى تعلمك من المواقف .. لذلك ركز على ما حصدته من خبرة وحاول تجاهل الألم فلكل شيء ثمنه وذاك العلم الألم ثمنه .