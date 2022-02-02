رولي بالبطاطا و اللحم المفروم

بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
175
النقاط
513
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
السلام عليكم اليوم جبتلكم رولي باللحم المفروم ساهل و لذيذ و خفيف نتمنى يعجبكم
نقطع بطاطا دوائر و نقليها بعدها في صينية الفرن نضع ورق الطهي و نفرش البطاطا نحاول متخليش فراغ و نخلط 3 بيض و ملح و نضعها فوق البطاطا و ندخلها الفرن فقط ينشف البيض و نخرجه
من جهة اخري نقطع بصلة نقليها مع الكفتة و ملح و فلفل اسود
و نفرشها فوق البطاطا و ندير فرماج زيتون لي حبيتي و نرولي و نضع من الفوق جبن مبشور و نرجعه للفرن غي يذوب الفرماج و نخرجه
شهية طيبة
 

المرفقات

  • 20220202_194756.jpg
    20220202_194756.jpg
    1.6 MB · المشاهدات: 1
  • 20220202_195954.jpg
    20220202_195954.jpg
    1.5 MB · المشاهدات: 1
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top