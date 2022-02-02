رولي بالبطاطا و اللحم المفروم

السلام عليكم اليوم جبتلكم رولي باللحم المفروم ساهل و لذيذ و خفيف نتمنى يعجبكم

نقطع بطاطا دوائر و نقليها بعدها في صينية الفرن نضع ورق الطهي و نفرش البطاطا نحاول متخليش فراغ و نخلط 3 بيض و ملح و نضعها فوق البطاطا و ندخلها الفرن فقط ينشف البيض و نخرجه

من جهة اخري نقطع بصلة نقليها مع الكفتة و ملح و فلفل اسود

و نفرشها فوق البطاطا و ندير فرماج زيتون لي حبيتي و نرولي و نضع من الفوق جبن مبشور و نرجعه للفرن غي يذوب الفرماج و نخرجه

شهية طيبة