رولي بالبطاطا و اللحم المفروم

بسمة القلوب
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السلام عليكم اليوم جبتلكم رولي باللحم المفروم ساهل و لذيذ و خفيف نتمنى يعجبكم
نقطع بطاطا دوائر و نقليها بعدها في صينية الفرن نضع ورق الطهي و نفرش البطاطا نحاول متخليش فراغ و نخلط 3 بيض و ملح و نضعها فوق البطاطا و ندخلها الفرن فقط ينشف البيض و نخرجه
من جهة اخري نقطع بصلة نقليها مع الكفتة و ملح و فلفل اسود
و نفرشها فوق البطاطا و ندير فرماج زيتون لي حبيتي و نرولي و نضع من الفوق جبن مبشور و نرجعه للفرن غي يذوب الفرماج و نخرجه
شهية طيبة
نقطع بطاطا دوائر و نقليها بعدها في صينية الفرن نضع ورق الطهي و نفرش البطاطا نحاول متخليش فراغ و نخلط 3 بيض و ملح و نضعها فوق البطاطا و ندخلها الفرن فقط ينشف البيض و نخرجه
من جهة اخري نقطع بصلة نقليها مع الكفتة و ملح و فلفل اسود
و نفرشها فوق البطاطا و ندير فرماج زيتون لي حبيتي و نرولي و نضع من الفوق جبن مبشور و نرجعه للفرن غي يذوب الفرماج و نخرجه
شهية طيبة