قراتان روعة في البنة من مطبخي

سلام عليكم يا أهل اللمة

اليوم درت قراتان للعشاء بالبطاطا و الدجاج جا كارثة في البنة نتمنى تجربوه و تحكموا

المقادير

اولا نقطع نصف او ربع صدر الدجاج ونزيدلو فلفل اسود وعكري و ملح و ملعقة صغيرة موتارد و نغطيه ونخليه يتبل

من جهة أخرى نقطع بطاطا مكعبات ونديرها تبخر في الكسكاس

ناخد مول نفرش البطاطا ثم فوقها الدجاج الي نكون قليتو في مقلاة في شوية زيت وبعدها نضع قطع من الفرماج و شوية فقط نتاع كريم فريش حوالي نصف كأس و نضع فوقهم صوص بيشاميل

وفرماج مبشور وندخلوه للفرن

نتمنى تكون عجبتكم الوصفة