كبسولة المعدة المبرمجة..خس بأمان

bahrawy
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كبسولة المعدة الكبسولة هي إجراء جراحي يساعد الناس على فقدان الوزن. تنطوي الجراحة على وضع فرقة سيليكون حول الجزء العلوي من المعدة، مما يخلق كيس صغير يمكن أن يحمل فقط كمية صغيرة من الطعام. هذا يؤدي إلى الشعور الناس بالكامل بعد تناول الطعام القليل جدا، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.
تعتبر كبسولة المعدة المبرمجة إجراء جراحي جديد يساعد الناس على فقدان الوزن الزائد. تنطوي الجراحة على زرع كيس سيليكون في المعدة، مما يحد من كمية الطعام التي يمكن أن تؤكل. يملأ الحقيبة بسرعة، لذلك يشعر الناس بشكل كامل بعد تناول كميات صغيرة جدا من الطعام.
تتندرج كبسولة المعدة المبرمجة تحت حلول السمنة المفرطة للتخلص من التكتلات الدهون والوزن الزائد ,فا انت فقط بحاجة الي الكبسولة ونصف كوب ماء ويتم ابتلاعها عن طريق الفم بدون اي جراحة او بنج موضعي ,وبعد 4 اشهر من ابتلاعها يتخلص منها الجسم بسهولة وايضا بدون اي تدخل جراحي.
تستخدم هذه التكنولوجيا لعلاج السمنة المفرطة,فهي عبارة عن جهازا صغيرا مدرجا في المعدة عبر الفم. ثم ينبعث الجهاز الإشارات الكهربائية التي تساعد على التحكم في الجوع والرغبة الشديدة. كبسولة ذكية هي علاج آمن وفعال للسمنة، ويمكن أن تساعدك على فقدان الوزن وإبعاده.
ومن فوائد الكبسولة الذكية تخلص الجسم من الدهون الزائد المسببة في الامراض المزمنة كالكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل والعظام وعلاجة قرحة المعدة الحادة الناتجة عن الوزن الزائد
ومن فوائد الكبسولة الذكية ايضا او ما تسمي بالكبسولة المبرمجة ,ميزة ذهبية وهي تخلص مريض السمنة من التنمر الناتج عن شكله و وزنه الزائد , لذلك يعتبرها مرضي السمنة طوق النجاة المنقذ لهم وتغيير حياتهم للافضل .
تعتبر كبسولة المعدة المبرمجة إجراء جراحي جديد يساعد الناس على فقدان الوزن الزائد. تنطوي الجراحة على زرع كيس سيليكون في المعدة، مما يحد من كمية الطعام التي يمكن أن تؤكل. يملأ الحقيبة بسرعة، لذلك يشعر الناس بشكل كامل بعد تناول كميات صغيرة جدا من الطعام.
تتندرج كبسولة المعدة المبرمجة تحت حلول السمنة المفرطة للتخلص من التكتلات الدهون والوزن الزائد ,فا انت فقط بحاجة الي الكبسولة ونصف كوب ماء ويتم ابتلاعها عن طريق الفم بدون اي جراحة او بنج موضعي ,وبعد 4 اشهر من ابتلاعها يتخلص منها الجسم بسهولة وايضا بدون اي تدخل جراحي.
تستخدم هذه التكنولوجيا لعلاج السمنة المفرطة,فهي عبارة عن جهازا صغيرا مدرجا في المعدة عبر الفم. ثم ينبعث الجهاز الإشارات الكهربائية التي تساعد على التحكم في الجوع والرغبة الشديدة. كبسولة ذكية هي علاج آمن وفعال للسمنة، ويمكن أن تساعدك على فقدان الوزن وإبعاده.
ومن فوائد الكبسولة الذكية تخلص الجسم من الدهون الزائد المسببة في الامراض المزمنة كالكوليسترول وارتفاع ضغط الدم وآلام المفاصل والعظام وعلاجة قرحة المعدة الحادة الناتجة عن الوزن الزائد
ومن فوائد الكبسولة الذكية ايضا او ما تسمي بالكبسولة المبرمجة ,ميزة ذهبية وهي تخلص مريض السمنة من التنمر الناتج عن شكله و وزنه الزائد , لذلك يعتبرها مرضي السمنة طوق النجاة المنقذ لهم وتغيير حياتهم للافضل .