عملية التكميم المعدل للحصول علي الوزن المثالي

bahrawy
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هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند محاولة فقدان الوزن. من المهم أن يكون لديك عملية تقديرية دقيقة لمساعدتك في تحديد النهج الصحيح لك. يتضمن ذلك تحديد أهداف واقعية وتتبع التقدم المحرز الخاص بك. تأكد من التركيز على العادات الصحية التي ستساعدك على فقدان الوزن وإبعادها من أجل الخير.
هناك العديد من الآراء المختلفة حول كيفية فقدان الوزن، ولكن الطريقة الأكثر أنتشاراً للقيام بها هي عملية التكميم المعدل . هذا يعني أنك تتبع كل ما تأكله وشربه، بالإضافة إلى نشاطك البدنيوتحصل علي الوزن الذي تريده في وقت قصير من 3 أشهر ل18 شهر بحيث يمكنك أن ترى أين تحتاج إلى إجراء تغييرات من أجل فقدان الوزن.
أن عمليةالتكميم المعدل هي المفتاح لفقدان الوزن الزائد. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تتبعوا بدقة مدخولهم الغذائي ونشاطهم البدني فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين لم يتتبعوا تقدمهم, ويتراوح نسبة خسارة الوزن في المدة الزمنية فعلي سبيل المثال ستخسر تلت الوزن الزائد في أول شهرين من إجراء العملية ,ثم ستخسر باقي الوزن علي فترة تتضاعف مع الفترة الاولي, وهذا طبيعي جدا فيبدأ الجسم بخسارو الوزن بشكل سريع ثم يبدأ بالتباطىء تدريجيا ولكن في النهاية ستحصل علي الوزن المراد.
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هناك العديد من الفوائد للتكميم بدون جراحة لعلاج السمنة المفرطة. هذا الإجراء غير الجراحي هو وسيلة آمنة وفعالة لمساعدتك على فقدان الوزن. كما أنه خيار أقل تكلفة من الجراحة.
وتتمثل فوائد بدون جراحة بحدوث جروح أقل عمقا وآلماً بالنسبة للمريض ,فيقوم الجراح بفتح 4 فتحات أسفل البطن بطول 2 سم تكفي بأجراء العملية ,كما انها تخلص المريض من الامراض المزمنة كالارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وآلام العظام والمفاصل وتغير حياة مريض السمنة 180درجة إلي الافضل
وتعظم فوائد التكميم بدون جراحة بأنه إجراءطبي آمن لفقدان الوزن لفقدان الوزن دون الحاجة إلى الذهاب تحت السكين.كما يتضمن إزالة الدهون الزائدة بشكل تدريجي من جسمك.
لقراءة المزيد: اضغط هنا
هناك العديد من الآراء المختلفة حول كيفية فقدان الوزن، ولكن الطريقة الأكثر أنتشاراً للقيام بها هي عملية التكميم المعدل . هذا يعني أنك تتبع كل ما تأكله وشربه، بالإضافة إلى نشاطك البدنيوتحصل علي الوزن الذي تريده في وقت قصير من 3 أشهر ل18 شهر بحيث يمكنك أن ترى أين تحتاج إلى إجراء تغييرات من أجل فقدان الوزن.
أن عمليةالتكميم المعدل هي المفتاح لفقدان الوزن الزائد. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تتبعوا بدقة مدخولهم الغذائي ونشاطهم البدني فقدوا وزنًا أكبر من أولئك الذين لم يتتبعوا تقدمهم, ويتراوح نسبة خسارة الوزن في المدة الزمنية فعلي سبيل المثال ستخسر تلت الوزن الزائد في أول شهرين من إجراء العملية ,ثم ستخسر باقي الوزن علي فترة تتضاعف مع الفترة الاولي, وهذا طبيعي جدا فيبدأ الجسم بخسارو الوزن بشكل سريع ثم يبدأ بالتباطىء تدريجيا ولكن في النهاية ستحصل علي الوزن المراد.
لمعرفة المزيد: أضغط هنا
هناك العديد من الفوائد للتكميم بدون جراحة لعلاج السمنة المفرطة. هذا الإجراء غير الجراحي هو وسيلة آمنة وفعالة لمساعدتك على فقدان الوزن. كما أنه خيار أقل تكلفة من الجراحة.
وتتمثل فوائد بدون جراحة بحدوث جروح أقل عمقا وآلماً بالنسبة للمريض ,فيقوم الجراح بفتح 4 فتحات أسفل البطن بطول 2 سم تكفي بأجراء العملية ,كما انها تخلص المريض من الامراض المزمنة كالارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وآلام العظام والمفاصل وتغير حياة مريض السمنة 180درجة إلي الافضل
وتعظم فوائد التكميم بدون جراحة بأنه إجراءطبي آمن لفقدان الوزن لفقدان الوزن دون الحاجة إلى الذهاب تحت السكين.كما يتضمن إزالة الدهون الزائدة بشكل تدريجي من جسمك.
لقراءة المزيد: اضغط هنا