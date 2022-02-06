بحث

يعتبر البحث العلمي من أهم الأدوات العلمية التي يمكن من خلالها الحصول على معلومات دقيقة لتسليط الضوء بالتفصيل على قضية معينة ، ولغرض حل مشكلة من خلال تحديد جميع العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بها.



وذلك باللجوء إلى الأساليب الحديثة في الحصول على المعلومات من مصادرها المتعددة وتحليلها ودراستها بعمق للوصول إلى النتائج المختلفة. يتكون البحث من أجزاء مختلفة تصل إلى خمسة فصول على الأقل.







بدء البحث

يبدأ البحث بالمقدمة التي تعد من أبرز الطرق الترويجية التي تجذب القراء للاطلاع على كافة محتوياتها.



أن يكون شيقًا وجذابًا للقارئ ، مع الحرص على اختيار موضوع حديث ومهم ، حتى لا يضيع الجهد في موضوع مستهلك ، وهو ليس بؤرة اهتمام الناس ، ونظراً لأهميته ، اخترنا مراجعة أهم العناصر المدرجة في مقدمة أي بحث علمي



عناصر مقدمة للبحث العلمي

يجب أن يحتوي البحث العلمي على عدة عناصر منها: موضوع البحث: أو موضوع البحث وهو المشكلة التي يناقشها حيث يجب أن يكون واضحاً ودقيقاً وشاملاً. أهمية البحث: أي من أبرز الأسباب التي دفعت الكاتب أو الباحث إلى الخوض في هذا الموضوع







وبذل كل الجهود والتكاليف للبحث عنها. أهداف البحث: تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية والفرعية التي يتعين تحقيقها عند الانتهاء من البحث. الإطار النظري: ملخص لأبرز الدراسات السابقة التي تناولت نفس الموضوع من الباحثين



والتي قدمت معلومات جيدة يمكن الاستفادة منها في هذا البحث بشرط أن يتم اختيار المتميزين ، وأن يكونوا ضمن تصنيف محدد ومناسب. فرضيات الدراسة: هي على شكل جمل شرطية يفترض الباحث صحتها ، ويحتاج إلى إجراء بحث لإثبات صحة ذلك من عدمه.



يتم ذلك من خلال جمع جميع الأدلة والحجج والأدلة العلمية والمنطقية التي تدعم أو تعارض هذه الفرضيات. مجتمع البحث: مجتمع له خصائص معينة تناسب موضوع البحث أو مشكلة البحث ، مع العلم أنه يتم اختيار عينة من المجتمع.



خاصة إذا كان حجمها كبيرًا بشرط أن تحمل هذه العينة نفس الخصائص وتمثل المجتمع الذي تم اختياره. حدود الدراسة: والتي تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما: الحدود المكانية والزمانية ، حيث تمثل الحدود المكانية المنطقة الجغرافية التي تم اختيارها لإجراء البحث ، ويتم تمثيل الحدود الزمنية في فترة زمنية محددة. للبحث الذي يمتد لعدة سنوات ، وهذه الحدود تمثل الإطار المرجعي لمشكلة البحث.