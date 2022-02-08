عناصر خطة البحث العلمي

merehan
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 19 مارس 2021
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 3
- العمر
- 23
- محل الإقامة
- cairo
- الجنس
- أنثى
عناصر خطة البحث
تختلف عناصر خطة البحث من بحث لآخر حسب الجهة المشرفة. ومع ذلك ، تحتوي كل خطة بحثية على مجموعة مشتركة من العناصر الأساسية ، بغض النظر عن هدفها أو نوعها ، والتي لا تختلف باختلاف السلطة المشرفة.
لاحظ أن هذه العناصر مرنة ؛ أي أن خطة البحث لا يجب أن تحتوي على جميع العناصر ؛ من الممكن حذف أحد هذه العناصر ، أو عرض عنصر على آخر ، أو تأخير أحد العناصر عند الحاجة ، مع الانتباه إلى ضرورة تضمين هذه العناصر في تسلسل متفق عليه خلال سياق الخطة.
صياغة عنوان البحث
يمكن اعتبار عنوان البحث كأول عنصر رئيسي يجذب القراء لمشاهدة البحث ، لذلك فهو مهم في خطة البحث.
من أجل كتابة عنوان جيد ، يجب استيفاء العديد من الشروط ، على النحو التالي: يجب أن يكون شاملاً لموضوع البحث. أن تكون واضحًا ومفهومًا. عدم احتواء أي أحكام أو عواقب. الإيجاز. أن يتسم بالابتكار والأصالة.
قراءة المزيد:عناصر خطة البحث pdf
مقدمة للبحث
المقدمة هي أحد أهم عناصر خطة البحث. حيث تبدأ أي خطة بحثية بمقدمة موجزة تهدف إلى تهيئة عقل القارئ للموضوعات التي سيتم مناقشتها ومعالجتها خلال البحث ؛ يقدم فكرة للقارئ عن موضوع البحث ، وأهمية ذلك الموضوع ، بالإضافة إلى توضيح شعور الباحث تجاه مشكلة بحثه وإجراء بحثه على أساسها.
لا ينبغي للباحث أن يتوسع في العموميات في المقدمة حتى تصبح جيدة ومناسبة. يجب أن تبدأ المقدمة بالأفكار العامة لموضوع البحث ، ثم تبدأ في تخصيص الأفكار شيئًا فشيئًا ؛ بعد عرض أهم الأفكار العامة تنتقل الباحثة إلى تقديم أقل الأفكار العامة
على سبيل المثال ، يقدم بعض المشكلات المتعلقة بالبحث ، ثم ينتقل إلى الأفكار الأكثر تخصصًا المتعلقة بجوهر موضوعه بطريقة تسمح للقارئ أن يشعر بوجود مشكلة حقيقية تحتاج إلى بحث ودراسة. .
مشكلة بحث
تُعرَّف مشكلة البحث بأنها سؤال شامل يهدف الباحث من خلال الإجابة عليه لفهم وتصور موضوع البحث بأكمله ، ويمكن تفريع عدد من الأسئلة التفصيلية من هذا السؤال الرئيسي الذي تتم الإجابة عليه في جزء واحد أو أكثر من أجزاء البحث.
تكمن أهمية مشكلة البحث في دورها الأساسي في إلهام الباحث للبدء في إجراء دراسة بحثية حول موضوع معين.
والتي تمكنه من توجيه أسئلة البحث التي سيتم الإجابة عليها لاحقًا من خلال البحث ، وعندما يتم تحديد المشكلة ، يقوم الباحث بصياغتها بحيث يكون بيان المشكلة واسعًا بما يكفي لتغطية أسئلة البحث الأكثر تخصصًا ، وذلك باستخدام الباحث لاستخدام مصطلحات عامة التي تشير إلى عدة متغيرات.
تحتوي مشكلة البحث على مجموعة من المتغيرات ، بما في ذلك المتغيرات المستقلة والتابعة ؛ تسعى هذه المشكلة إلى دراسة تأثير المتغير المستقل أو المتغيرات على المتغير التابع أو المتغيرات داخل المجتمع الذي يحدده الباحث.
وتجدر الإشارة إلى وجوب وجود ثلاثة عناصر أساسية عند صياغة المشكلة ، على أن يتم إبرازها من خلال بيان أو سؤال ، وهي كالتالي: المتغيرات التي تتناولها المشكلة. العلاقة بين متغيرات المشكلة. المجتمع الذي يسعى الباحث إلى دراسته.
قراءة المزيد:كيفية كتابة خطة البحث
أهداف البحث
يجب أن تتضمن خطة البحث ملخصًا دقيقًا ومحددًا تتمثل مهمته في توضيح الهدف العام للبحث ؛ مما يساعد القارئ على تقييم أهمية البحث وفق القيم الفردية ، وهناك عدد من الأمور التي يجب مراعاتها عند كتابة أهداف خطة البحث.
وهي كالتالي: يجب أن تكون جميع الأهداف مرتبطة بموضوع البحث. يجب مراعاة الدقة عند صياغة الأهداف بسبب التركيز عليها عند اعتماد البحث من قبل لجان متخصصة. يجب أن تكون أهداف البحث قابلة للتحقيق.
يجب أن يكون للأهداف دور واضح في بيان ما يسعى الباحث لتحقيقه. يجب ربط أهداف البحث والأسئلة. يجب صياغة الأهداف بطريقة تشير إلى إمكانية الاستفادة من البحث
باختيار الصيغ التي تشير إلى التواضع عند توضيح أهمية البحث ، مثل "قد يكون البحث مفيدًا في كذا وكذا" ، مع مراعاة عدم المبالغة في تلك الصيغ.
يفترض البحث
تُعرَّف فرضيات البحث بأنها مجموعة من التوقعات والاقتراحات المؤقتة التي يضعها الباحث في مكانها وفقًا لاعتقاده بأنها تمثل حلاً لمشكلة بحثه. تكوين خبرة كافية حول هذا الموضوع وكل ما يتعلق به ؛ وذلك حتى يتمكن الباحث من صياغته
تختلف عناصر خطة البحث من بحث لآخر حسب الجهة المشرفة. ومع ذلك ، تحتوي كل خطة بحثية على مجموعة مشتركة من العناصر الأساسية ، بغض النظر عن هدفها أو نوعها ، والتي لا تختلف باختلاف السلطة المشرفة.
لاحظ أن هذه العناصر مرنة ؛ أي أن خطة البحث لا يجب أن تحتوي على جميع العناصر ؛ من الممكن حذف أحد هذه العناصر ، أو عرض عنصر على آخر ، أو تأخير أحد العناصر عند الحاجة ، مع الانتباه إلى ضرورة تضمين هذه العناصر في تسلسل متفق عليه خلال سياق الخطة.
صياغة عنوان البحث
يمكن اعتبار عنوان البحث كأول عنصر رئيسي يجذب القراء لمشاهدة البحث ، لذلك فهو مهم في خطة البحث.
من أجل كتابة عنوان جيد ، يجب استيفاء العديد من الشروط ، على النحو التالي: يجب أن يكون شاملاً لموضوع البحث. أن تكون واضحًا ومفهومًا. عدم احتواء أي أحكام أو عواقب. الإيجاز. أن يتسم بالابتكار والأصالة.
قراءة المزيد:عناصر خطة البحث pdf
مقدمة للبحث
المقدمة هي أحد أهم عناصر خطة البحث. حيث تبدأ أي خطة بحثية بمقدمة موجزة تهدف إلى تهيئة عقل القارئ للموضوعات التي سيتم مناقشتها ومعالجتها خلال البحث ؛ يقدم فكرة للقارئ عن موضوع البحث ، وأهمية ذلك الموضوع ، بالإضافة إلى توضيح شعور الباحث تجاه مشكلة بحثه وإجراء بحثه على أساسها.
لا ينبغي للباحث أن يتوسع في العموميات في المقدمة حتى تصبح جيدة ومناسبة. يجب أن تبدأ المقدمة بالأفكار العامة لموضوع البحث ، ثم تبدأ في تخصيص الأفكار شيئًا فشيئًا ؛ بعد عرض أهم الأفكار العامة تنتقل الباحثة إلى تقديم أقل الأفكار العامة
على سبيل المثال ، يقدم بعض المشكلات المتعلقة بالبحث ، ثم ينتقل إلى الأفكار الأكثر تخصصًا المتعلقة بجوهر موضوعه بطريقة تسمح للقارئ أن يشعر بوجود مشكلة حقيقية تحتاج إلى بحث ودراسة. .
مشكلة بحث
تُعرَّف مشكلة البحث بأنها سؤال شامل يهدف الباحث من خلال الإجابة عليه لفهم وتصور موضوع البحث بأكمله ، ويمكن تفريع عدد من الأسئلة التفصيلية من هذا السؤال الرئيسي الذي تتم الإجابة عليه في جزء واحد أو أكثر من أجزاء البحث.
تكمن أهمية مشكلة البحث في دورها الأساسي في إلهام الباحث للبدء في إجراء دراسة بحثية حول موضوع معين.
والتي تمكنه من توجيه أسئلة البحث التي سيتم الإجابة عليها لاحقًا من خلال البحث ، وعندما يتم تحديد المشكلة ، يقوم الباحث بصياغتها بحيث يكون بيان المشكلة واسعًا بما يكفي لتغطية أسئلة البحث الأكثر تخصصًا ، وذلك باستخدام الباحث لاستخدام مصطلحات عامة التي تشير إلى عدة متغيرات.
تحتوي مشكلة البحث على مجموعة من المتغيرات ، بما في ذلك المتغيرات المستقلة والتابعة ؛ تسعى هذه المشكلة إلى دراسة تأثير المتغير المستقل أو المتغيرات على المتغير التابع أو المتغيرات داخل المجتمع الذي يحدده الباحث.
وتجدر الإشارة إلى وجوب وجود ثلاثة عناصر أساسية عند صياغة المشكلة ، على أن يتم إبرازها من خلال بيان أو سؤال ، وهي كالتالي: المتغيرات التي تتناولها المشكلة. العلاقة بين متغيرات المشكلة. المجتمع الذي يسعى الباحث إلى دراسته.
قراءة المزيد:كيفية كتابة خطة البحث
أهداف البحث
يجب أن تتضمن خطة البحث ملخصًا دقيقًا ومحددًا تتمثل مهمته في توضيح الهدف العام للبحث ؛ مما يساعد القارئ على تقييم أهمية البحث وفق القيم الفردية ، وهناك عدد من الأمور التي يجب مراعاتها عند كتابة أهداف خطة البحث.
وهي كالتالي: يجب أن تكون جميع الأهداف مرتبطة بموضوع البحث. يجب مراعاة الدقة عند صياغة الأهداف بسبب التركيز عليها عند اعتماد البحث من قبل لجان متخصصة. يجب أن تكون أهداف البحث قابلة للتحقيق.
يجب أن يكون للأهداف دور واضح في بيان ما يسعى الباحث لتحقيقه. يجب ربط أهداف البحث والأسئلة. يجب صياغة الأهداف بطريقة تشير إلى إمكانية الاستفادة من البحث
باختيار الصيغ التي تشير إلى التواضع عند توضيح أهمية البحث ، مثل "قد يكون البحث مفيدًا في كذا وكذا" ، مع مراعاة عدم المبالغة في تلك الصيغ.
يفترض البحث
تُعرَّف فرضيات البحث بأنها مجموعة من التوقعات والاقتراحات المؤقتة التي يضعها الباحث في مكانها وفقًا لاعتقاده بأنها تمثل حلاً لمشكلة بحثه. تكوين خبرة كافية حول هذا الموضوع وكل ما يتعلق به ؛ وذلك حتى يتمكن الباحث من صياغته