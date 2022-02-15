القرآن في حياتنا

ONjINE
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السلام علييكم
ان شاء الله تكونوا بخيير اشتقت لكم
بعد غيااب طويييييل قريب سنة رجعت ولله الحمد وصادف انني رايت نقاشا جميلا عند الجميلة @طموحة واثرته الاخوات بآرائهن ماشاء الله
غمتني حاجة برك هي عدد الحروف اذا كاين كفاه اقلعوها خلونا نعبروا يامولاي
المهم،،
انا رح نطرح موضوع آخر نهدر على الامر وكذا كي موالف ياك
لكن هنا سأترك المساحة للمناقشة
لاادري من اين أبدأ فالموضوع مؤلم كثييرا، اننا امة هجرت اهم ماتركه لها نبيها ووصيته ان نتمسك به حتى لانَظِلَّ الطريق فأين نحن من ذلك!!
كيف هي علاقتنا بالقرآن؟ أما آن الاوان ان نفيق ونشحذ الهمم!!
لااريد ان يرد احدهم بضكرا على الطرح وكذا وان كان دعاوي الخير ثان ملاح
بصح نحتاج تجارب حيية(نقبل بالتجارب التي تحتضر باه نديرلهم انعاش )
تجارب عن اي شيء يخص القرآن؟ ولما تظنون اننا انشغلنا عنهُ لا بِهِ!
عن احدكم كيف كان وكيف اصبح بعد ان خالط القرآن رُوحهُ
عن حالة الحافظ خلال رحلته مع القرآن، عن العيش بالقرآن لا التعايش بل جعله اسلوبا ومشروع حياة! ماشي غي في رمضان ومن الجمعة للجمعة
لن اطيل اكثر يمكنكم الحديث كما شئتم اعلم ان المنتدى في حالة خمول بكن حقا افتقدت تلك النقاشات والاراء
اذا في أمان الله لوقت لاحق،
ايتس خبيش تايم
ان شاء الله تكونوا بخيير اشتقت لكم
بعد غيااب طويييييل قريب سنة رجعت ولله الحمد وصادف انني رايت نقاشا جميلا عند الجميلة @طموحة واثرته الاخوات بآرائهن ماشاء الله
غمتني حاجة برك هي عدد الحروف اذا كاين كفاه اقلعوها خلونا نعبروا يامولاي
المهم،،
انا رح نطرح موضوع آخر نهدر على الامر وكذا كي موالف ياك
لكن هنا سأترك المساحة للمناقشة
لاادري من اين أبدأ فالموضوع مؤلم كثييرا، اننا امة هجرت اهم ماتركه لها نبيها ووصيته ان نتمسك به حتى لانَظِلَّ الطريق فأين نحن من ذلك!!
كيف هي علاقتنا بالقرآن؟ أما آن الاوان ان نفيق ونشحذ الهمم!!
لااريد ان يرد احدهم بضكرا على الطرح وكذا وان كان دعاوي الخير ثان ملاح
بصح نحتاج تجارب حيية(نقبل بالتجارب التي تحتضر باه نديرلهم انعاش )
تجارب عن اي شيء يخص القرآن؟ ولما تظنون اننا انشغلنا عنهُ لا بِهِ!
عن احدكم كيف كان وكيف اصبح بعد ان خالط القرآن رُوحهُ
عن حالة الحافظ خلال رحلته مع القرآن، عن العيش بالقرآن لا التعايش بل جعله اسلوبا ومشروع حياة! ماشي غي في رمضان ومن الجمعة للجمعة
لن اطيل اكثر يمكنكم الحديث كما شئتم اعلم ان المنتدى في حالة خمول بكن حقا افتقدت تلك النقاشات والاراء
اذا في أمان الله لوقت لاحق،
ايتس خبيش تايم