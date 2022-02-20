حفيظ فاطمة الزهراء في ذمة الله

دعاء للمتوفيةتوفتعلي الساعةبعد صلاة العصر فيعلي الساعة خامسة مساءاللهم أغفر لها و ارحمها و اعفو عنها و أكرمها- اللهم وسع مدخلها و ادخلها الجنة و غسلها بالثلج و الماء والبرد- اللهم يمن كتابها و هون حسابها و لين ترابها و ثبت أقدامها و ألهمها حسن الجواب- اللهم طيب ثراها و اكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها و مأواها- اللهم نور مرقدها و عطر مشهدها و طيب مضجعها- اللهم آنس وحشتها و ارحم غربتها و قها عذاب القبر و عذاب النار- اللهم نقها من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس- اللهم فسح لها في قبرها و اجعلها روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار- اللهم أنقلها من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء- اللهم اجعل لها من فوقها و من تحتها و من أمامها و من خلفها و عن يمينها و عن يسارها نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض- اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها و أهلا خيرا من أهلها و زوجا خيرا من زوجها واسكنها فسيح جناتك في الدراجات العلي آمين- اللهم إن كانت قد أحسنت فزدها في إحسانها و إن كانت قد أساءت فتجاوز عن إساءتها- يا أكرم من سئل و يا أوسع من جاد بالعطايا … خفف أحمالها و حط من أوزارها واجعلها في مقام من قام لك بالقرآن أناء الليل و أطراف النهار- اللهم كن لها بعد الحبيب حبيبا و لدعاء من دعا لها سامعا و مجيبا و اجعل لها من فضلك و رحمتك و جنتك حظا و نصيبا- اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان و من توفيته منا فتوفه على الإسلام- اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت- اللهم اجعل لنا عملا يؤنسنا في قبرنا إذا أوحشنا المكان و لفظتنا الأوطان و فارقنا الأهل و الجيران- اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك و ترضى بقضائك تقنع بعطائك- اللهم أغفر لحيينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرينا و كبيرنا و جميع موتى المسلمين و المسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية و لنبيك بالرسالة و ماتوا على ذلك- اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها و اجعل خير أيامنا يوم لقائك- سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين