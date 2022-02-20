حفيظ فاطمة الزهراء في ذمة الله

دعاء للمتوفية عمتي حفيظ فاطمة الزهراء السن 88 سنة
توفت يوم 18-02-2022 علي الساعة الحادعشر ليلا
الدفن بعد صلاة العصر في مقبرة اولاد احمد علي الساعة خامسة مساء
ولاية وادي سوف
اللهم أغفر لها و ارحمها و اعفو عنها و أكرمها
- اللهم وسع مدخلها و ادخلها الجنة و غسلها بالثلج و الماء والبرد
- اللهم يمن كتابها و هون حسابها و لين ترابها و ثبت أقدامها و ألهمها حسن الجواب
- اللهم طيب ثراها و اكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها و مأواها
- اللهم نور مرقدها و عطر مشهدها و طيب مضجعها
- اللهم آنس وحشتها و ارحم غربتها و قها عذاب القبر و عذاب النار
- اللهم نقها من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
- اللهم فسح لها في قبرها و اجعلها روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار
- اللهم أنقلها من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء
- اللهم اجعل لها من فوقها و من تحتها و من أمامها و من خلفها و عن يمينها و عن يسارها نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض
- اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها و أهلا خيرا من أهلها و زوجا خيرا من زوجها واسكنها فسيح جناتك في الدراجات العلي آمين
- اللهم إن كانت قد أحسنت فزدها في إحسانها و إن كانت قد أساءت فتجاوز عن إساءتها
- يا أكرم من سئل و يا أوسع من جاد بالعطايا … خفف أحمالها و حط من أوزارها واجعلها في مقام من قام لك بالقرآن أناء الليل و أطراف النهار
- اللهم كن لها بعد الحبيب حبيبا و لدعاء من دعا لها سامعا و مجيبا و اجعل لها من فضلك و رحمتك و جنتك حظا و نصيبا
- اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان و من توفيته منا فتوفه على الإسلام
- اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت
- اللهم اجعل لنا عملا يؤنسنا في قبرنا إذا أوحشنا المكان و لفظتنا الأوطان و فارقنا الأهل و الجيران
- اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك و ترضى بقضائك تقنع بعطائك
- اللهم أغفر لحيينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرينا و كبيرنا و جميع موتى المسلمين و المسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية و لنبيك بالرسالة و ماتوا على ذلك
- اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها و اجعل خير أيامنا يوم لقائك
- سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين
توفت يوم 18-02-2022 علي الساعة الحادعشر ليلا
الدفن بعد صلاة العصر في مقبرة اولاد احمد علي الساعة خامسة مساء
ولاية وادي سوف
اللهم أغفر لها و ارحمها و اعفو عنها و أكرمها
- اللهم وسع مدخلها و ادخلها الجنة و غسلها بالثلج و الماء والبرد
- اللهم يمن كتابها و هون حسابها و لين ترابها و ثبت أقدامها و ألهمها حسن الجواب
- اللهم طيب ثراها و اكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها و مأواها
- اللهم نور مرقدها و عطر مشهدها و طيب مضجعها
- اللهم آنس وحشتها و ارحم غربتها و قها عذاب القبر و عذاب النار
- اللهم نقها من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
- اللهم فسح لها في قبرها و اجعلها روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار
- اللهم أنقلها من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء
- اللهم اجعل لها من فوقها و من تحتها و من أمامها و من خلفها و عن يمينها و عن يسارها نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض
- اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها و أهلا خيرا من أهلها و زوجا خيرا من زوجها واسكنها فسيح جناتك في الدراجات العلي آمين
- اللهم إن كانت قد أحسنت فزدها في إحسانها و إن كانت قد أساءت فتجاوز عن إساءتها
- يا أكرم من سئل و يا أوسع من جاد بالعطايا … خفف أحمالها و حط من أوزارها واجعلها في مقام من قام لك بالقرآن أناء الليل و أطراف النهار
- اللهم كن لها بعد الحبيب حبيبا و لدعاء من دعا لها سامعا و مجيبا و اجعل لها من فضلك و رحمتك و جنتك حظا و نصيبا
- اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان و من توفيته منا فتوفه على الإسلام
- اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت
- اللهم اجعل لنا عملا يؤنسنا في قبرنا إذا أوحشنا المكان و لفظتنا الأوطان و فارقنا الأهل و الجيران
- اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك و ترضى بقضائك تقنع بعطائك
- اللهم أغفر لحيينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرينا و كبيرنا و جميع موتى المسلمين و المسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية و لنبيك بالرسالة و ماتوا على ذلك
- اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها و اجعل خير أيامنا يوم لقائك
- سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين
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