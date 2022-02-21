الأخطاء الشائعة في تربية الأطفال01

في رحلة التربية يمكن لبعض التصرفات غير المقصودة من جانب الوالدين، أن تؤذي صحة الأطفال العقلية والبدنية على المدى الطويل، لذلك يجب الانتباه لها جيدًا ومنها :

1مدح الأطفال على كل ما يفعلونه:

فهذا يجعلهم يطلبون المدح في كل شيء يفعلونه، ولا يفعلون شيئًا دون مدح، ولكن يجب تشجيع طفلك دون مبالغة.

2العمل على جعلهم سعداء دائمًا:

فالأفضل لهم هو تعليمهم كيف يكونون سعداء، فلا يمكن إجبار الطفل على أن يكون سعيدًا، ولكن يمكن مساعدته على معرفة ما يسعده.

3حمايتهم بشكل دائم من عواقب أفعالهم: هذا التصرف يجعل الطفل لا يحترم أي شيء فيما بعد، ولكن بدلًا من ذلك يجب تعليمه القواعد، وهذا لن يأتي إلا بالتجربة

4 عدم تركهم أبدًا للملل:

فهذا يجعلهم غير مبدعين، ولن يتعلموا كيف يخرجون أنفسهم من هذه الحالة

5 الانتقاد الشديد لأخطاء الطفل: يعتقد الآباء والأمهات أنهم بهذا يساعدون أولادهم على أن ينجحوا ويكونوا أفضل، ولكن هذا يؤدي إلى نتيجة عكسية على المدى الطويل، ويجعلهم غير متقبلين لأي خطأ من أنفسهم ومن الآخرين

6التهديد الدائم:

لاشك في حب كل الآباء والأمهات لأطفالهم، ولكن استخدام التهديد يؤثر بالسلب على الأطفال، كما يمكن أن يحقق الهدف في المدى القصير، ولكنه لن يجدي فيما بعد ولن يؤثر عليهم بشكل 7إيجابي. الضرب: وهو ما يحدث اعتقادًا من الوالدين أن هذه الطريقة ستقوّم سلوك أطفالهم، ولكن العقاب البدني لا ينفع أبدًا، وهو ما أثبتته كل التجارب السابقة

8عدم الحديث معهم في الموضوعات الهامة:

مثل الموضوعات الخاصة بالثقافة الجنسية، فكثير من الأهل يخافون من الحديث مع أبنائهم في مثل هذه الموضوعات، ويظنون أنهم بذلك يحمونهم، ولكن على العكس فهذا يجعلهم يلجأون لمصادر أخرى في الغالب غير صحيحة، لمعرفة ما يبحثون عنه

9 طلب منهم أشياء غير مناسبة لأعمارهم:

كالطلب من الطفل الكبير أن يكون مسؤولًا عن أخيه الأصغر، فهذا يحملهم بأعباء غير مناسبة لأعمارهم، وينعكس في النهاية على شخصياتهم وسلوكياتهم

10 عدم تخصيص وقت للحديث معهم:

فالحديث معهم خطوة هامة لتطويرهم، خاصًة قبل النوم، كسؤالهم ماذا حدث اليوم؟ وهذا يجعلهم ينامون بشكل أفضل، كما يجعلهم يشعرون بالمحبة والتقدير