بغرير خفيف من مطبخي

بسمة القلوب

بسمة القلوب

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 نوفمبر 2020
المشاركات
206
النقاط
513
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
سلام لحباب نتمنى تكونو كامل بخير و الصحة لاباس اليوم جبتلكم وصفة البغرير يجي خفيف و بنين و بمقادير مظبوطة
الوصفة
2 كيسان سميد رقيق
1 كأس فرينة
ملعقة كبيرة خمارة العجين
م ك سكر
م ص ملح
1 خمارة الحلوى
م ك خل
4كيسان ماء دافئ
نخلط بالبرا ميكسور مليح حتى يطلعو الفقاعات بعدها نغطيه 10 دقائق ثم نبداو نطيبو
نتمنى تجربوه و يعجبكم
سلام
 

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