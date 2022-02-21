بغرير خفيف من مطبخي

بسمة القلوب
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سلام لحباب نتمنى تكونو كامل بخير و الصحة لاباس اليوم جبتلكم وصفة البغرير يجي خفيف و بنين و بمقادير مظبوطة
الوصفة
2 كيسان سميد رقيق
1 كأس فرينة
ملعقة كبيرة خمارة العجين
م ك سكر
م ص ملح
1 خمارة الحلوى
م ك خل
4كيسان ماء دافئ
نخلط بالبرا ميكسور مليح حتى يطلعو الفقاعات بعدها نغطيه 10 دقائق ثم نبداو نطيبو
نتمنى تجربوه و يعجبكم
سلام
الوصفة
2 كيسان سميد رقيق
1 كأس فرينة
ملعقة كبيرة خمارة العجين
م ك سكر
م ص ملح
1 خمارة الحلوى
م ك خل
4كيسان ماء دافئ
نخلط بالبرا ميكسور مليح حتى يطلعو الفقاعات بعدها نغطيه 10 دقائق ثم نبداو نطيبو
نتمنى تجربوه و يعجبكم
سلام
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