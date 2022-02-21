بغرير خفيف من مطبخي

سلام لحباب نتمنى تكونو كامل بخير و الصحة لاباس اليوم جبتلكم وصفة البغرير يجي خفيف و بنين و بمقادير مظبوطة

الوصفة

2 كيسان سميد رقيق

1 كأس فرينة

ملعقة كبيرة خمارة العجين

م ك سكر

م ص ملح

1 خمارة الحلوى

م ك خل

4كيسان ماء دافئ

نخلط بالبرا ميكسور مليح حتى يطلعو الفقاعات بعدها نغطيه 10 دقائق ثم نبداو نطيبو

نتمنى تجربوه و يعجبكم

سلام