من مطبخي bichou طارت 😋

سلام عليكم أهل اللمة إن شاء الله تكونو بألف خيردرت طارت بالفواكه جات هبال كي العادةالمقادير وطريقة التحضيرالعجينة125غ زبدة، 4 م ك سكر مطحون ونخلطوهم في رحبا منبعد نزيدلها حبة بيض ونخلطو مليح ونزيدولها 250غ فرينة، قرصة خميرة حلويات وقرصة تع ملح ونلموها العجينة و نخليها ترتاح 20 دقيقة ومنبعد نحلوها ونحطها فوق صينية وتقبوها بالفرشيطة ودخليها في كوشة يكون مسخنة من قبل وخليها طيب غاية الغايةكريمةزوج كيسان حليب مع 4 م ك سكر ونخلوهم يغلووفي كسرونة زاوجة نحطو حبة بيض مع زوج م ك النشا نزيدو عليها شويا حليب دافئ ونخلطوهم من بعد نزيد حليب لي يكون سخون فوقهم ونزيد فانيليا ومعطر ذوق الليمون او الموز من بعد نحطه فوق نار حتى تتقال كريمة و تزيديلها مغرف كبيرة زبدة وخليطي وحطيها في صحن خليها تبرد ومنبعد كي تبرد خلطيهاوحطيتها فوق العجينةأيا وتزيين كيما تبغو بالأناناس او الموزبالصحة و العافيةماشي موضح في الصورة#bi__chou#