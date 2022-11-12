من مطبخي bichou طارت 😋

Bouchra zarat

Bouchra zarat

::ممرضة::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
27 سبتمبر 2013
المشاركات
8,376
النقاط
851
العمر
26
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
سلام عليكم أهل اللمة إن شاء الله تكونو بألف خير ♥️
درت طارت بالفواكه جات هبال كي العادة 🤭
المقادير وطريقة التحضير
العجينة
125غ زبدة، 4 م ك سكر مطحون ونخلطوهم في رحبا منبعد نزيدلها حبة بيض ونخلطو مليح ونزيدولها 250غ فرينة، قرصة خميرة حلويات وقرصة تع ملح ونلموها العجينة و نخليها ترتاح 20 دقيقة ومنبعد نحلوها ونحطها فوق صينية وتقبوها بالفرشيطة ودخليها في كوشة يكون مسخنة من قبل وخليها طيب غاية الغاية


كريمة
زوج كيسان حليب مع 4 م ك سكر ونخلوهم يغلو
وفي كسرونة زاوجة نحطو حبة بيض مع زوج م ك النشا نزيدو عليها شويا حليب دافئ ونخلطوهم من بعد نزيد حليب لي يكون سخون فوقهم ونزيد فانيليا ومعطر ذوق الليمون او الموز من بعد نحطه فوق نار حتى تتقال كريمة و تزيديلها مغرف كبيرة زبدة وخليطي وحطيها في صحن خليها تبرد ومنبعد كي تبرد خلطيها
وحطيتها فوق العجينة
أيا وتزيين كيما تبغو بالأناناس او الموز
بالصحة و العافية
ماشي موضح في الصورة

#bi__chou#
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