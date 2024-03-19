ميني كيش من مطبخي

بسمة القلوب
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 25 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 419
- نقاط التفاعل
- 936
- النقاط
- 26
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم لحباب و صح فطوركم
اليوم جبتلكم وصفة نتاع ميني كيش روعة يذوب في الفم و ساهل
المقادير :
2 معالق كبار مارغرين
ربع كأس زيت
ربع كأس حليب
قرصة ملح
م ص سكر
نضع الكل في طاس و نخلط بالبرا ميكسور حتى يولي كريمة و نزيد الفرينة حتى تتشكل العجينة تكون طرية و نتركها ترتاح في الثلاجة .
الحشوة حسب الرغبة انا درت دجاج مرحي
نتمنى تجربوها و تعجبكم
تحياتي
اليوم جبتلكم وصفة نتاع ميني كيش روعة يذوب في الفم و ساهل
المقادير :
2 معالق كبار مارغرين
ربع كأس زيت
ربع كأس حليب
قرصة ملح
م ص سكر
نضع الكل في طاس و نخلط بالبرا ميكسور حتى يولي كريمة و نزيد الفرينة حتى تتشكل العجينة تكون طرية و نتركها ترتاح في الثلاجة .
الحشوة حسب الرغبة انا درت دجاج مرحي
نتمنى تجربوها و تعجبكم
تحياتي