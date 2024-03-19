ميني كيش من مطبخي

بسمة القلوب

بسمة القلوب

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السلام عليكم لحباب و صح فطوركم
اليوم جبتلكم وصفة نتاع ميني كيش روعة يذوب في الفم و ساهل
المقادير :
2 معالق كبار مارغرين
ربع كأس زيت
ربع كأس حليب
قرصة ملح
م ص سكر
نضع الكل في طاس و نخلط بالبرا ميكسور حتى يولي كريمة و نزيد الفرينة حتى تتشكل العجينة تكون طرية و نتركها ترتاح في الثلاجة .
الحشوة حسب الرغبة انا درت دجاج مرحي
نتمنى تجربوها و تعجبكم
تحياتي 20240319_185415.jpg
 
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