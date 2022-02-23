منتدى اللمة الجزائري على التلفزيون السوداني 2009.

السلام عليكم ورحمة الله.مرحبا بالجميع.أكيد الجميع يعرف ويتذكر ما جرى في 2009 اثناء المبارة المؤهلة لكأس العالم بين المنتخب المصري والمنتخب الجزائري وماجرى قبل وبعد المباراة التي لعبت في أم درمان - السودان -اتذكر ما عشناه في منتدى اللمة وكنت حينها مراقب عام وتعبنا كثيرا في متابعة ومراقبة المنتدى بسبب بعض المشاركات السيئة والمشاحنات والاستفزازات...الخ سهرنا طويلا لحماية المنتدى المهم في ذلك الوقت ظهر هذا الفيديو وقد ذكر فيه موقع منتدى اللمة الجزائرية كشاهد او مرجع ودليل مبطل لاتهام خطير حينها وقد أسعدنا كثيرا واعتبرناه حافز ودافع للاعتناء بالمنتدى اكثر وتطويره والحفاظ عليه كمكسب للشباب الجزائري وحتى الاخوة العرب المنتسبين له حينها.اترككم مع مشاهدة الفيديو فقط للذكرى والعبرة قناة 4algeria المشروع المهجور: