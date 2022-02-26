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أخطاء منهجية يقع فيها التلاميذ في مادة الفلسفة
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم
اهم الاخطاء المنهجية التي
وجب تفاديها في مادة الفلسفة
في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
كما لا تنسونا من صالح دعائكم
وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل