أخطاء منهجية يقع فيها التلاميذ في مادة الفلسفة

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,102
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
فواصل-منتدى-الترحيب.gif







السلام عليكم متابعي وزوار موقع منتدى اللمة , اعزائي طلبة السنة الثالثة ثانوي , اليوم سنقدم لكم
اهم الاخطاء المنهجية التي
وجب تفاديها في مادة الفلسفة

PicsArt_02-26-02.55.36.jpg






في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
كما لا تنسونا من صالح دعائكم

وهكذا لكل بداية نهاية ، وخير العمل ما حسن آخره وخير الكلام ما قل ودل



 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top