إدمان

bilel.dz

bilel.dz

:: عضو مُتميز ::
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

أحيانا يلامس القلب شعور غريب

لربما لو نبحث آلاف السنين لن نجد له في قاموس الأحاسيس تعريف

و أحيانا يدق الماضي أبواب النسيان

لربما نشعر بالأسف عن كل خطأ إرتكبناه و لو كان بسيط

و لربما نشعر بالحنين، السعادة و غير ذلك الكثير

و أحيانا لا تكفي الحروف لوصف ذلك الألم الذي نشعر به فنكتفي بالصمت

لربما يحدث أمر و لو بعد حين

و ما بين هذا و ذاك تمضي الأيام و السنين

و لا نمتلك من الأمل سوى القليل لربما يكون سندا لنا في المستقبل القريب

مرحبا بكم في مدونتي حيث للإدمان تعريف غريب

01 - 03 - 2022










 
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