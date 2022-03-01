بسم الله الرحمن الرحيم
أحيانا يلامس القلب شعور غريب
لربما لو نبحث آلاف السنين لن نجد له في قاموس الأحاسيس تعريف
و أحيانا يدق الماضي أبواب النسيان
لربما نشعر بالأسف عن كل خطأ إرتكبناه و لو كان بسيط
و لربما نشعر بالحنين، السعادة و غير ذلك الكثير
و أحيانا لا تكفي الحروف لوصف ذلك الألم الذي نشعر به فنكتفي بالصمت
لربما يحدث أمر و لو بعد حين
و ما بين هذا و ذاك تمضي الأيام و السنين
و لا نمتلك من الأمل سوى القليل لربما يكون سندا لنا في المستقبل القريب
مرحبا بكم في مدونتي حيث للإدمان تعريف غريب
01 - 03 - 2022
أحيانا يلامس القلب شعور غريب
لربما لو نبحث آلاف السنين لن نجد له في قاموس الأحاسيس تعريف
و أحيانا يدق الماضي أبواب النسيان
لربما نشعر بالأسف عن كل خطأ إرتكبناه و لو كان بسيط
و لربما نشعر بالحنين، السعادة و غير ذلك الكثير
و أحيانا لا تكفي الحروف لوصف ذلك الألم الذي نشعر به فنكتفي بالصمت
لربما يحدث أمر و لو بعد حين
و ما بين هذا و ذاك تمضي الأيام و السنين
و لا نمتلك من الأمل سوى القليل لربما يكون سندا لنا في المستقبل القريب
مرحبا بكم في مدونتي حيث للإدمان تعريف غريب
01 - 03 - 2022