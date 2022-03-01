بسم الله الرحمن الرحيم



أحيانا يلامس القلب شعور غريب



لربما لو نبحث آلاف السنين لن نجد له في قاموس الأحاسيس تعريف



و أحيانا يدق الماضي أبواب النسيان



لربما نشعر بالأسف عن كل خطأ إرتكبناه و لو كان بسيط



و لربما نشعر بالحنين، السعادة و غير ذلك الكثير



و أحيانا لا تكفي الحروف لوصف ذلك الألم الذي نشعر به فنكتفي بالصمت



لربما يحدث أمر و لو بعد حين



و ما بين هذا و ذاك تمضي الأيام و السنين



و لا نمتلك من الأمل سوى القليل لربما يكون سندا لنا في المستقبل القريب



مرحبا بكم في مدونتي حيث للإدمان تعريف غريب



01 - 03 - 2022





















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