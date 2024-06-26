إعلان عن توظيف بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ENNA في عدة ولايات

xavihichem2424
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إعلان عن توظيف
المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
إعلان عن توظيف مراقبين جويين بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في الولايات التالية:
شروط الالتحاق بالمسابقة:
ملف الترشح:
يجب إرسال الوثائق المطلوبة عبر بريد إلكتروني يحمل اسم المترشح في ملف واحد بصيغة PDF يحتوي على:
ملاحظات هامة:
التفاصيل كاملة من هنا
المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية
إعلان عن توظيف مراقبين جويين بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في الولايات التالية:
شروط الالتحاق بالمسابقة:
- أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة البكالوريا مع سنتين جامعيتين منقضيتين على الأقل في إحدى التخصصات التقنية (مقبول في السنة الثالثة بدون ديون).
- ألا يفوق سن المترشح 23 سنة كحد أقصى عند تاريخ 2024/12/31 لحاملي شهادة البكالوريا + سنتين دراسة في إحدى التخصصات التقنية.
- ألا يفوق سن المترشح 25 سنة كحد أقصى عند تاريخ 2024/12/31 لحاملي شهادة الماستر أو مهندس في أي تخصص تقني.
- أن يكون المترشح من مواليد ومقيم في إحدى ولايات المطارات الآتية: عنابة برج باجي مختار بسكرة إيليزي عين أميناس عين قزام جيجل الأغواط تيارت تيميمون تقرت والشلف.
ملف الترشح:
يجب إرسال الوثائق المطلوبة عبر بريد إلكتروني يحمل اسم المترشح في ملف واحد بصيغة PDF يحتوي على:
- سيرة ذاتية مفصلة.
- رسالة تحفيزية.
- نسخ من الشهادة الجامعية + كشف نقاط البكالوريا + كشوف نقاط السنوات الجامعية.
- شهادة إقامة رئيسية لمدة لا تقل عن سنة (06) أشهر.
- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.
ملاحظات هامة:
- سيتم التحقق من إثبات الإقامة مع السلطات المختصة.
- الطلبات المتكررة لا تأخذ بعين الاعتبار.
- سيتم إرسال إشعار بالاستلام إلى المترشح بمجرد استلام الطلب.
التفاصيل كاملة من هنا