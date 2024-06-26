إعلان عن توظيف بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية ENNA في عدة ولايات

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xavihichem2424

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إعلان عن توظيف


المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية


إعلان عن توظيف مراقبين جويين بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية في الولايات التالية:


شروط الالتحاق بالمسابقة:


  • أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة البكالوريا مع سنتين جامعيتين منقضيتين على الأقل في إحدى التخصصات التقنية (مقبول في السنة الثالثة بدون ديون).
  • ألا يفوق سن المترشح 23 سنة كحد أقصى عند تاريخ 2024/12/31 لحاملي شهادة البكالوريا + سنتين دراسة في إحدى التخصصات التقنية.
  • ألا يفوق سن المترشح 25 سنة كحد أقصى عند تاريخ 2024/12/31 لحاملي شهادة الماستر أو مهندس في أي تخصص تقني.
  • أن يكون المترشح من مواليد ومقيم في إحدى ولايات المطارات الآتية: عنابة برج باجي مختار بسكرة إيليزي عين أميناس عين قزام جيجل الأغواط تيارت تيميمون تقرت والشلف.

ملف الترشح:


يجب إرسال الوثائق المطلوبة عبر بريد إلكتروني يحمل اسم المترشح في ملف واحد بصيغة PDF يحتوي على:


  • سيرة ذاتية مفصلة.
  • رسالة تحفيزية.
  • نسخ من الشهادة الجامعية + كشف نقاط البكالوريا + كشوف نقاط السنوات الجامعية.
  • شهادة إقامة رئيسية لمدة لا تقل عن سنة (06) أشهر.
  • نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

ملاحظات هامة:


  • سيتم التحقق من إثبات الإقامة مع السلطات المختصة.
  • الطلبات المتكررة لا تأخذ بعين الاعتبار.
  • سيتم إرسال إشعار بالاستلام إلى المترشح بمجرد استلام الطلب.

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