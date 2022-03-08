ضيفة العدد الأول سلسلة فراشة اللمة في ضيافتنا

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,092
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى

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نرحب بكن أخواتنا الطيبات
مع أول عدد من السلسلة

www.4algeria.com

سلسلة {فراشة اللمة}في ضيافتنا!

بسم الله الرحمن الرحيم أخواتنا الطيبات منتدانا مليء بعضـــــــوات متميزات ورائـــــــعاتــــ هنا نفتتح لكن هذه الـــــــزاوية كل أسبوع لنتعرف على عضوة أو مشرفة لمعت أسمهائهن في أرجاء ستار منتدانا الغالي أهلا وسهلا بكن في سلسلة جديدة بعنوان {فراشة اللمة في ضيافتنا!} طريقة...
www.4algeria.com www.4algeria.com


مع أول ضيفة هي الأخت:

@سكون الفجر

نرحب بها بباقة ورد. فنجان قهوة. كيكة شوكولا
😁😁



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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,092
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
خديجة ph

خديجة ph

::طبيبة صيدلانية::
إنضم
14 أفريل 2015
المشاركات
1,083
النقاط
571
العمر
37
محل الإقامة
قسنطينة الجزائر
الجنس
أنثى
وعليكم السلام
اهلا بك اختي السلطانة و اهلا بالضيفة العزيزة سكون الفجر
من اعز الناس على قلبي هنا في المنتدى ربي يرزقها ما تتمنى
دائما نحسها انسانة لطيفة جدا و عندها حنان و عطف اتجاه الجميع و في نفس الوقت حزم و جد في وقت الجد اردت ان اسئلك
هل ترين هذه الخصال فيك
ان كان نعم فمن زرعها فيك الام اكثر ام الاب
وهل تجدين نفسك قريبة من احد والديك اكثر من الآخر
ثاني سؤال عن رمضان و قد اقترب اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين كل عائلة ولها عادات خاصة بها في رمضان فما هي العادة التي صارت من شعائر رمضان في بيتكم
ثالث سؤال عن اللهجة الجزائرية هل صرتي تفهمينها 100٪؜ لدرجة مثلا مشاهدة حلقة من حلقات السلطان عاشور العاشر هههه بدون ما تحتاجي ترجمة ام مازلت في مرحلة واشتراكي لاباس فقط
هذي الاسئلة الاولية نخلي المجال للبنات
سلام ❤️❤️❤️
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,283
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا عيني على الترحيب والشوكولا والقهوة
يا هيك الترحيب يا بلا ههههههه
تسلميلي اختي @السلطانة على الترحيب اللي كلو اشيا تفتح النفس وباقة ورد يا عيني يا عيني
ان شاء الله اكون خفيفة عليكم

تسلميلي
 
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