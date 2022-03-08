ضيفة العدد الأول سلسلة فراشة اللمة في ضيافتنا

وعليكم السلاماهلا بك اختي السلطانة و اهلا بالضيفة العزيزة سكون الفجرمن اعز الناس على قلبي هنا في المنتدى ربي يرزقها ما تتمنىدائما نحسها انسانة لطيفة جدا و عندها حنان و عطف اتجاه الجميع و في نفس الوقت حزم و جد في وقت الجد اردت ان اسئلكهل ترين هذه الخصال فيكان كان نعم فمن زرعها فيك الام اكثر ام الابوهل تجدين نفسك قريبة من احد والديك اكثر من الآخرثاني سؤال عن رمضان و قد اقترب اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين كل عائلة ولها عادات خاصة بها في رمضان فما هي العادة التي صارت من شعائر رمضان في بيتكمثالث سؤال عن اللهجة الجزائرية هل صرتي تفهمينها 100٪؜ لدرجة مثلا مشاهدة حلقة من حلقات السلطان عاشور العاشر هههه بدون ما تحتاجي ترجمة ام مازلت في مرحلة واشتراكي لاباس فقطهذي الاسئلة الاولية نخلي المجال للبناتسلام