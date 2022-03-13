ملخص مادة العلوم الشرعية ( متجدد )

bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
السلام عليكم

أسعد الله أوقاتكم بكل خير

أولا و قبل كل شيء تذكروا أنَّ تعب المراجعة أفضلُ من ألم السقوط
يسرني أن أضع بين أيديكم ملخص شامل لمادة العلوم الشرعية تحضيرا لبكالوريا 2022 ( الموضوع متجدد 💐 )


الوحدة 01 : العقيدة الإسلامية و أثرها على الفرد و المجتمع ...

01 - تعريف العقيدة :

لغة : من العقد و هو الشد و الربط بقوة و إحكام ...

إصطلاحا : هي التصديق الجازم بوجود الله و ما يجب له في ألوهيته و ربوبيته و أسمائه و صفاته و الإيمان بملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره ...

ملاحظة :
- العلاقة بين التعريف اللغوي و الاصطلاحي هو أنه كما يتم الربط و الشد بقوة و إحكام في التعريف اللغوي كذلك إصطلاحا يتم ربط و شد الايمان في القلب بإحكام ...

- الفرق بين التوحيد و الإيمان هو أن التوحيد من مقتضيات الإيمان

02 : ركائز العقيدة الإسلامية : و هي نفسها أركان الإيمان الستة

03 - من آثار العقيدة الإسلامية :

على الفرد :

01 - تعرف الانسان على ذاته و مصيره ...
02 - الطمأنينة و الاستقرار النفسي ...
03 - الاستقامة و الابتعاد عن الانحراف و الجريمة ...

على المجتمع :

01 : الاخوة و التضامن ...
02 - الصلاح و الإصلاح ...
03 - تحقق الأمن ..

الدرس القادم إن شاء الله : وسائل القرآن في تثبيت العقيدة

منتدى اللمة الجزائرية ❤️

 
bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,225
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
لا بأس أن تقللوا من ساعات الحفظ و المراجعة و التحضير و لكن إياكم و الإنقطاع فلربما صعبت عليكم العودة

الوحدة 02 : وسائل القرآن في تثبيت العقيدة ...

01 : أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة :

- الجهل بأصول العقيدة و مفاهيمها ...

- التقليد الاعمى للموروثات ...

- التعصب و الغلو في الدين ...

- الغفلة عن تدبر الآيات الكونية و القرآنية ...

- الإنغماس في الملذات و الشهوات

02 : الوسائل :

- التذكير بمراقبة الله لخلقه ...
كلمات مفتاحية : السميع ، العليم ، الخبير ...

- إثارة العقل و الوجدان ...
كلمات مفتاحية : يعقلون ، يعلمون ، يتدبرون ...

- رسم الصور المحببة للمؤمنين ...
كلمات مفتاحية : الجنة ، النار ...

- رسم صور الكاثرين المنفرة ...
كلمات مفتاحية : معصية ...

- مناقشة الانحرافات ...
كلمات مفتاحية : خطأ ، صواب ...

ملاحظة : عندما يكون السؤال المطروح إستخرج وسائل القرآن في تثبيت العقيدة من الاية الاجابة تكون اعتمادا على الكلمات المفتاحية المذكورة اعلاه او ما يساويها من مفردات ...

الدرس القادم إن شاء الله : الإسلام و الرسالات السماوية

منتدى اللمة الجزائرية ❤️
 
bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,225
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
لا تنتظر الفرص
اجعل كل يومٍ وكأنهُ فرصتك للوصول إلى أهدافك
تابع التقدم حتى ولو تقدمت خطوة واحدةً كل يوم لا تدع الحياة تسرقُ أحلامك على مرآى عينيك.
حاول جاهداً و حارب بكل قوتك
لا تتذمر من التعب و لا تتراجع مهما زاد الضغط
فحين تصلُ إلى هدفك ستتذكر جميع هذه الأوقات على أنها نقطة التحول التي صنعتكَ وجعلت منك هذا الشخص الذي أنت عليه الآن💪

الوحدة 03 : الإسلام و الرسالات السماوية 1

1 - الإسلام دين جميع الانبياء :

01 - تعريف الإسلام :

- لغة : هو الإستسلام و الخضوع و الإنقياد ...

- إصطلاحا :

أ - معنى عام : الإستسلام و الخضوع لله في كل أوامره و نواهيه ...

ب - معنى خاص : الرسالة التي إكتمل بها الدين و الشريعة الخاتمة إلى البشر التي بعث بها محمد صلى الله عليه و سلم إلى الناس جميعا ...

02 - الدين واحد و رسالاته متكاملة :

- الاسلام بمعناه العام يشمل جميع الرسالات ...
- كلها تدعوا لتوحيد الله و طاعته و إن إختلفت شرائعها و تفاصيلها ...
- الأنبياء عبروا عن دينهم بالاسلام : موسى ، نوح ، إبراهيم عليه السلام ...

2 - الرسالات السماوية :

01 - تعريف الرسالات السماوية :
ما أنزله الله عز و جل على رسله و أُمِروا بتبليغه ...

02 - وحدتها :

أ - في المصدر : رباني من عند الله لذلك سميت : سماوية ...

ب - في الغاية : هداية الناس لله و تعريفهم به و تعبيدهم له ( توحيد الله ٫ تصحيح العقائد و الفكر المنحرف ٫ صياغة الكليات الخمس ٫ مكارم الأخلاق ) ...

03 - تحريف الرسالات السماوية السابقة :

طالها التحريف فصارت :

- عقائد شركية ...
- إساءة لله و أنبيائه ...
- تغيير تعاليم الدين ...

الدرس القادم إن شاء الله : الإسلام و الرسالات السماوية - 2 -

منتدى اللمة الجزائرية ❤️
 
bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,225
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
إجتهادك و دراستك وسهرك
كل هذا خالقك يراه لذلك تأكد أنه لن يضيع تعبك وسيتحقق حلمك إن شاء الله
تذكر دائماً ان كل هذا ماضي لن يدوم لكن نجاحك هو ما يدوم

الوحدة 03 : الإسلام و الرسالات السماوية 2

أ - من الرسالات السماوية المحرفة ' اليهودية ' ...

01 - تعريف اليهودية : الديانة الباطلة المحرفة عن الدين الحق ٫ أصلها ما بعث به موسى عليه السلام لبني إسرائيل و التي تمثل لهم عهد إلهي إنتقائي مع بني إسرائيل ...

02 - مصادرها :

أ - الكتاب المقدس : و الذي يسمى تناخ ( كلمة عبرية يرمز بها إلى أشياء بمعنى لكل حرف رمز ) و مجموعها 22 سفرا ( السفر هو الكتاب ) ...

ت : التوراة و التي تتكون من 5 أسفار ( التكوين ٫ الخروج ٫ العدد ٫ التثنية ٫ اللاويين ) ...

ن : أسفار الانبياء ...

خ : أسفار الحكمة ...

ب : التلمود : تراث ديني و فقهي و شفهي لأحبار اليهود ...
ينقسم إلى قسمين المشنا و الجمارا ...

03 - إنحرافات عقائدهم :
1 - في إله : " يهوه " ٫ صفاة النقص ٫ قول طائفة " عزير ابن الله ...
2 - في الانبياء :
سليمان -» الردة ...
لوط -» الزنى و شرب الخمر ...
داود أنجب سليمان من الزنى -» الزنى ...
يعقوب -» الاحتيال ...
3 - في النسب : ديانة عرقية ...
4 - النفعية و التجسيم و الوثنية :
عبادة الكبش و العجل و الحمل و قدسوا الحية ...

الدرس القادم إن شاء الله : الإسلام و الرسالات السماوية - 3 -

منتدى اللمة الجزائرية ❤️
 
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