ملخص مادة العلوم الشرعية ( متجدد )

لا تنتظر الفرصاجعل كل يومٍ وكأنهُ فرصتك للوصول إلى أهدافكتابع التقدم حتى ولو تقدمت خطوة واحدةً كل يوم لا تدع الحياة تسرقُ أحلامك على مرآى عينيك.حاول جاهداً و حارب بكل قوتكلا تتذمر من التعب و لا تتراجع مهما زاد الضغطفحين تصلُ إلى هدفك ستتذكر جميع هذه الأوقات على أنها نقطة التحول التي صنعتكَ وجعلت منك هذا الشخص الذي أنت عليه الآنالوحدة 03 : الإسلام و الرسالات السماوية 11 - الإسلام دين جميع الانبياء :01 - تعريف الإسلام :- لغة : هو الإستسلام و الخضوع و الإنقياد ...- إصطلاحا :أ - معنى عام : الإستسلام و الخضوع لله في كل أوامره و نواهيه ...ب - معنى خاص : الرسالة التي إكتمل بها الدين و الشريعة الخاتمة إلى البشر التي بعث بها محمد صلى الله عليه و سلم إلى الناس جميعا ...02 - الدين واحد و رسالاته متكاملة :- الاسلام بمعناه العام يشمل جميع الرسالات ...- كلها تدعوا لتوحيد الله و طاعته و إن إختلفت شرائعها و تفاصيلها ...- الأنبياء عبروا عن دينهم بالاسلام : موسى ، نوح ، إبراهيم عليه السلام ...2 - الرسالات السماوية :01 - تعريف الرسالات السماوية :ما أنزله الله عز و جل على رسله و أُمِروا بتبليغه ...02 - وحدتها :أ - في المصدر : رباني من عند الله لذلك سميت : سماوية ...ب - في الغاية : هداية الناس لله و تعريفهم به و تعبيدهم له ( توحيد الله ٫ تصحيح العقائد و الفكر المنحرف ٫ صياغة الكليات الخمس ٫ مكارم الأخلاق ) ...03 - تحريف الرسالات السماوية السابقة :طالها التحريف فصارت :- عقائد شركية ...- إساءة لله و أنبيائه ...- تغيير تعاليم الدين ...الدرس القادم إن شاء الله : الإسلام و الرسالات السماوية - 2 -منتدى اللمة الجزائرية