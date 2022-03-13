ملخص مادة العلوم الشرعية ( متجدد )

bilel.dz
::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
- إنضم
- 14 جويلية 2016
- المشاركات
- 1,225
- النقاط
- 71
- العمر
- 27
- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
أولا و قبل كل شيء تذكروا أنَّ تعب المراجعة أفضلُ من ألم السقوط
يسرني أن أضع بين أيديكم ملخص شامل لمادة العلوم الشرعية تحضيرا لبكالوريا 2022 ( الموضوع متجدد )
الوحدة 01 : العقيدة الإسلامية و أثرها على الفرد و المجتمع ...
01 - تعريف العقيدة :
لغة : من العقد و هو الشد و الربط بقوة و إحكام ...
إصطلاحا : هي التصديق الجازم بوجود الله و ما يجب له في ألوهيته و ربوبيته و أسمائه و صفاته و الإيمان بملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره ...
ملاحظة :
- العلاقة بين التعريف اللغوي و الاصطلاحي هو أنه كما يتم الربط و الشد بقوة و إحكام في التعريف اللغوي كذلك إصطلاحا يتم ربط و شد الايمان في القلب بإحكام ...
- الفرق بين التوحيد و الإيمان هو أن التوحيد من مقتضيات الإيمان
02 : ركائز العقيدة الإسلامية : و هي نفسها أركان الإيمان الستة
03 - من آثار العقيدة الإسلامية :
على الفرد :
01 - تعرف الانسان على ذاته و مصيره ...
02 - الطمأنينة و الاستقرار النفسي ...
03 - الاستقامة و الابتعاد عن الانحراف و الجريمة ...
على المجتمع :
01 : الاخوة و التضامن ...
02 - الصلاح و الإصلاح ...
03 - تحقق الأمن ..
الدرس القادم إن شاء الله : وسائل القرآن في تثبيت العقيدة
منتدى اللمة الجزائرية
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
أولا و قبل كل شيء تذكروا أنَّ تعب المراجعة أفضلُ من ألم السقوط
يسرني أن أضع بين أيديكم ملخص شامل لمادة العلوم الشرعية تحضيرا لبكالوريا 2022 ( الموضوع متجدد )
الوحدة 01 : العقيدة الإسلامية و أثرها على الفرد و المجتمع ...
01 - تعريف العقيدة :
لغة : من العقد و هو الشد و الربط بقوة و إحكام ...
إصطلاحا : هي التصديق الجازم بوجود الله و ما يجب له في ألوهيته و ربوبيته و أسمائه و صفاته و الإيمان بملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و القدر خيره و شره ...
ملاحظة :
- العلاقة بين التعريف اللغوي و الاصطلاحي هو أنه كما يتم الربط و الشد بقوة و إحكام في التعريف اللغوي كذلك إصطلاحا يتم ربط و شد الايمان في القلب بإحكام ...
- الفرق بين التوحيد و الإيمان هو أن التوحيد من مقتضيات الإيمان
02 : ركائز العقيدة الإسلامية : و هي نفسها أركان الإيمان الستة
03 - من آثار العقيدة الإسلامية :
على الفرد :
01 - تعرف الانسان على ذاته و مصيره ...
02 - الطمأنينة و الاستقرار النفسي ...
03 - الاستقامة و الابتعاد عن الانحراف و الجريمة ...
على المجتمع :
01 : الاخوة و التضامن ...
02 - الصلاح و الإصلاح ...
03 - تحقق الأمن ..
الدرس القادم إن شاء الله : وسائل القرآن في تثبيت العقيدة
منتدى اللمة الجزائرية