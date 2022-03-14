وثائقي السـ ــلاح البيولوجـي (أسرار وخفايا)!!؟

يكشف هذا الوثائقي السـلاح البيولوجـي

(انواعه, خطره, والجهات التي يمكن أن تستعمله )

والكثير من الخفايا .. ندعكم تكتشفونها مع هذا الوثائقي الفريد من نوعه .!!؟