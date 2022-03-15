وشهد شاهدُُ من أهلها...مهزلة ازدواجية المعايير اتجاه اللاجئين !؟

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
أرض الله الواسعة
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ذكر
انتقدت العضوة في البرلمان الأوروبي، كلير دالي، في خطاب لاذع الازدواجية والتمييز ضد اللاجئين. وأضافت أنه لايزال مئات اللاجئين من الجنسيات الأخرى، كأفغانستان والعراق وسوريا، وغيرها يعانون منذ سنوات طوال.


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