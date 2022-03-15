وشهد شاهدُُ من أهلها...مهزلة ازدواجية المعايير اتجاه اللاجئين !؟

انتقدت العضوة في البرلمان الأوروبي، كلير دالي، في خطاب لاذع الازدواجية والتمييز ضد اللاجئين. وأضافت أنه لايزال مئات اللاجئين من الجنسيات الأخرى، كأفغانستان والعراق وسوريا، وغيرها يعانون منذ سنوات طوال.



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