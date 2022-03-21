كيفية تربية الأطفال تربية صحيحة

بالتأكيد لا يوجد أحد مثالٍ، ولكن كل الآباء والأمهات يحاولون دائمًا اتخاذ أفضل القرارات بشأن تنشئة أطفالهم بشكل سليم، فحاولي ذلك من خلال الآتي: كوني قدوة جيدة لطفلكِ: فهو يتعلم عن طريق التقليد، ويشاهد ما تفعلينه بعناية وتركيز فائقين، لذا كوني قدوة لطفلك، وكوني الشخص الذي تتمنين أن يكونه طفلكِ، فاحترميه دائمًا وأظهري له سلوكيات إيجابية وبالتأكيد سيقلدكِ، ويتعلم منها ويمارسها مع الآخرين، وستشكل عقله وشخصيته، بالإضافة إلى أنها ستكون لديه ذكريات رائعة. أظهري حبكِ له بالأفعال: مهما أخبرتِهِ بحبكِ له بالكلام، فلن يترك ذلك تأثيرًا إيجابيًا كافيًا عليه، فإلى جانب التعبير بالكلام، عبري بالأفعال أيضًا مثل العناق المفاجئ أو الاستماع إلى مشاكله أو قضاء وقت أطول معه، فهذه الأمور البسيطة تشعره بالراحة والسعادة والهدوء. أخبريه أنكِ بجانبه دائمًا: بهذا سيزيد إحساسه بالأمان، ولكن بالتأكيد هذا لا يعني عدم اتخاذ موقف حاسم في التصرفات الخاطئة من جانبه. تحدثي معه باستمرار: وذلك لتطوير عقله، وحتى يلجأ لكِ طفلكِ دائمًا، عندما تكون هناك مشكلة تواجهه، ولبدء الحديث معه اسأليه ماذا حدث اليوم؟ كيف كان شعورك وقتها؟ استرجعي طفولتكِ: كثير من أمهات هذا الجيل، يريدون تربية أبنائهم بطريقة مختلفة عما تربوا عليه، حتى من عاشوا طفولة سعيدة يريدون تغيير بعض الأمور، ولكن دون قصد يمكن أن يكرروا أفعالًا سلبية صدرت عن والديهم في الماضي، لذلك فكري دائمًا في طفولتكِ، واكتبي الأشياء التي تريدين تغييرها، وطريقة ذلك، واستمري في المحاولة حتى تنجحي. اهتمي بزوجكِ: قد تتعجبين من أهمية ذلك في تربية طفلكِ، ولكن بالفعل هذا له تأثير كبير في تربية طفلكِ تربية جيدة، فكلما تحسنت علاقتكما، كنت قادرة على التعامل مع صعوبات التربية بشكل أفضل، فراجعي علاقتكِ بزوجكِ بعد ولادة الطفل، واعملي على تحسينها. فكري في هدفكِ من تربية طفلكِ: بالتأكيد تريدين لطفلكِ أن ينجح في المدرسة، ويكون منتجًا ومسؤولًا ومستقلًا وله علاقات جيدة مع الآخرين وسعيدًا وراضيًا، هذا ما تريدينه، ولكن كم من الوقت تقضينه لتحقيق ذلك؟ من الأفضل أن تخططي من الآن للوصول إلى ذلك. اطلعي على الجديد في التربية: فهي أحد أكثر مجالات علم النفس تطورًا، فاطلعي وات

بعي ما تجدينه مناسبًا.