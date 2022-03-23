شاب راح يخطب بنت ناس

واحد من الشباب راح يخطب من ناس

المهم خطب وقالوا اهل البنت نشاور البنت اول بعدين نرد لك خبر

مرت الايام ودقوا عليه وقالوا تعال

راح الشاب لبيتهم

وقابل ابوها وقال له البنت عندها شرط

قال : إيش ؟

قال : انها تجلس معك !!! انبسط هو على الطلب

--(عز الطلب)

قال وين نجلس ؟

رد ابوها :

بكيفكم المهم اتفقوا انهم يطلعون في حديقه واخوها الصغير معهم

طلعوا وتكلموا وانبسطوا

رجعت البنت للبيت

وقال ابوها هاه عساه عجبك الرجال ؟

قالت البنت هو عجبني بس فيه شي ما عجبني

قال ابوها :

شو هو ؟

قالت بياكل علك من يوم جلسنا لين قمنا

قال ابوها خلاص انا اكلمه

جاء الاب عند الشاب وقاله انت فيك حاجه وحده مو عاجبتني ؟؟

قال الشاب إيش؟؟

قال الاب العلك انت ليش تعلك 24 ساعه

رد الشاب بصراحه انا ما اعلك الا اذا صرت مدخن >> ياعيني على الصراحه

قال الاب انت تدخن ؟

رد الشاب ما ادخن الا اذا شربت بس "

قال الاب وتشرب بعد ؛

قال الشاب انا ما أشرب الا اذا حششت ..

قال الاب وتحشش بعد ؟؟

قال الشاب بس انا ما أحشش الا لين اجلس مع ربعي اللي تعرفت عليهم في السجن

قال الاب :

لاااااا ومسجون بعد ----- وشئ قضيتك ؟؟

رد الشاب :

ابدا

قاتل واحد بس

قال الاب ليش تقتله ؟

قال الشاب ابد خطبت بنته وقال أبوها اني ماعجبته





رجع الاب للبنت وقال لها يا بنتي انا اشوف ان العلك مافيه شئ

ههههههههههه خاف يقتلة