مسابقة مواقفكم الطريفة!

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,173
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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رمضان مبارك تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال ان شاءالله

😍😍😍

نقدم لكم في هذا الشهر المبارك مسابقة خفيفة ظريفة على القلب والبطن
😄😄😄😄
يعني باه تبدلو معانا شوي جو وتضحكون قليلا
😁😁😁😁

فكرة وشروط المسابقة:



كل عضو يحب يشاركنا يفتح موضوع
ويكتب لنا موقف مضحك حصل معه في شهر رمضان {في مكان عام أو في العمل او الدراسة}

بشرط يكون مضحك. 😂😂😂😂😂😂😂😂

حابين نضحكو ياسيدي تغمينا

نريد الكثير من المواضيع المضحكة


الجوائز:

وسام للفائز

فائز (1).gif


للمشاركين


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في انتظاركم


سممممب.gif
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
14,304
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ههههههه
و الله فكرة زوينة اختي السلطانة

اكيد عندنا في اللمة اعضاء مجانين لا تخلوا ايامهم من المواقف المضحكة و الطريفة
 
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