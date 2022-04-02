مسابقة مواقفكم الطريفة!

فكرة وشروط المسابقة:

شهر رمضان { في مكان عام أو في العمل او الدراسة}

كل عضو يحب يشاركنا يفتح موضوعويكتب لنا موقف مضحك حصل معه فيبشرط يكون مضحك.حابين نضحكو ياسيدي تغمينانريد الكثير من المواضيع المضحكة