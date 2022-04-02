مسابقة مواقفكم الطريفة!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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رمضان مبارك تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال ان شاءالله
نقدم لكم في هذا الشهر المبارك مسابقة خفيفة ظريفة على القلب والبطن
يعني باه تبدلو معانا شوي جو وتضحكون قليلا
فكرة وشروط المسابقة:
كل عضو يحب يشاركنا يفتح موضوع
ويكتب لنا موقف مضحك حصل معه في شهر رمضان {في مكان عام أو في العمل او الدراسة}
بشرط يكون مضحك.
حابين نضحكو ياسيدي تغمينا
نريد الكثير من المواضيع المضحكة
الجوائز:
وسام للفائز
للمشاركين
في انتظاركم